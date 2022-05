Juni-Programm im Cinema Paradiso Baden

Film-Highlights und Live-Veranstaltungen

St. Pölten (OTS/NLK) - Film-Highlights wie „Alpenland“ von Robert Schabus über den Klimawandel in den Bergen, Baz Luhrmanns „Elvis“ über den Aufstieg von Elvis Presley, die französischen Außenseiterkomödien „Schmetterlinge im Ohr“ und „Glück auf einer Skala von 1 bis 10“, Paul Morrisons „Mit Herz und Hund“, „Cop Secret“ aus Island und den japanischen Animationsstreifen „Belle“ umfasst das Programm des Cinema Paradiso Baden im Juni. Dazu serviert das Film-Café auch im nächsten Monat wieder an Montag-Nachmittagen Film, Kaffee und Kuchen, diesmal zu „Der Onkel“ am 13. Juni, „Meine schrecklich verwöhnte Familie“ am 20. Juni und „Haute Couture“ am 27. Juni.

Im Rahmen der Spezialschienen bringt der „Filmriss“ am 10. Juni den Slasher-Film „X“ von Ti West und am 17. Juni den Science-Fiction-Abenteuerfilm „Everything Everywhere All at Once“ von Dan Kwan und Daniel Scheinert. „Best of Cinema“ präsentiert am 7. Juni Claude Pinoteaus „La Boum – Die Fete“ aus dem Jahr 1980, am 20. Juni aus Anlass des Weltflüchtlingstages „Die Odyssee“ von Florence Miailhe sowie am 16. Juni als Abschluss des Filmschwerpunktes „Sehnsucht nach Baden“ Hans Hochstögers „Endphase“ über das Massaker am Ende des Zweiten Weltkriegs in Hofamt Priel. Zudem wird ab Juni anlässlich des Festivals „La Gacilly-Baden Photo“ in der Reihe „Nordwärts“ eine Auswahl von Filmen aus Skandinavien gezeigt.

Die Reihe der Live-Veranstaltungen startet am 1. Juni mit der von der Fadista Sofia Ramos und dem Carlos Leitao Ensemble gestalteten „Nacht des Fado“. Tags darauf, am 2. Juni, folgt die nächste Ausgabe „Tagebuch Slam“, am 9. Juni ein Konzert von Doppelfinger mit Clemens Bäre, Lukas Lauermann und Michael Stark. Am 23. Juni nimmt zudem der Ex-Politiker Matthias Strolz mit seinem neuen Buch „Gespräche mit einem Baum“ das Publikum auf eine inspirierende Reise mit.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

