Gerstl: Österreichische Staatsbürgerschaft ist höchstes Gut unserer Republik

ÖVP-Verfassungssprecher: Verleihung der Staatsbürgerschaft muss am Ende eines gelungenen Integrationsprozesses stehen, nicht am Anfang

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Die österreichische Staatsbürgerschaft ist das höchste Gut in unserer Republik und daher zu Recht der krönende Abschluss eines gelungenen Integrationsprozesses“, betont heute, Freitag, ÖVP-Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl. Es müsse im Interesse aller in Österreich Lebenden sein, dass man sich vor der Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft auch aktiv in unserem Land beteilige und einbringe. Zentrale Eckpfeiler dabei seien, die „deutsche Sprache zu lernen, eine Ausbildung zu beginnen und die europäischen Werte verinnerlicht zu haben“, so Gerstl. Der Mandatar betont dabei auch das Bewusstsein über die Gleichstellung von Mann und Frau.

Die Politik der raschen Einbürgerungen sei „der völlig falsche Ansatz“, so der ÖVP-Verfassungssprecher. Für Gerstl ist klar: „Eine Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft muss am Ende einer gelungenen und nachhaltigen Integration stehen und nicht am Anfang. Das kulturelle, religiöse und humanistische Erbe Europas muss immer gewährleistet sein. Eine Aufweichung dieses Grundsatzes wird es mit uns als Volkspartei nicht geben“, unterstreicht Gerstl abschließend. (Schluss)

