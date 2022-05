„Oh, ich haltloses Geschöpf“ am 31.5. im Bezirksmuseum 9

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Alsergrund (9., Währinger Straße 43) legt am Dienstag, 31. Mai, um 19.00 Uhr, die Autorin Dorothea Macheiner ihr Buch „Oh, ich haltloses Geschöpf“ vor. Die Schriftstellerin rezitiert Auszüge aus dem Band, spricht über ihre Arbeit an der Publikation und beantwortet Fragen des Publikums. Eine intensive Beschäftigung mit der Kindheit in der Kriegs- und Nachkriegszeit führte zu traurigen Entdeckungen. Macheiner befasst sich mit den unglücklichen Schicksalen ihrer Vorfahrinnen. Der Eintritt zur Veranstaltung in der Bibliothek des Museums (im Erdgeschoss) ist kostenlos. Das ehrenamtliche Bezirkshistoriker*innen-Team (Leitung: Wilhelm Urbanek) nimmt gerne Spenden für das Museum an. Auskunft: Telefon 0676/611 92 32 bzw. E-Mail info@alseum.at.

Das 154 Seiten umfassende Werk „Oh, ich haltloses Geschöpf“ ist im Verlagshaus „Edition Roesner“ erschienen (ISBN 978-3-903059-93-1). Der Kaufpreis beträgt 16,90 Euro. Zuschriften an den Verlag per E-Mail: vertrieb@edition-roesner.at.

Die Besucher*innen des Literaturabends sollen die geltenden Corona-Richtlinien beachten. Das Bezirksmuseum ist Teil des Museumsverbundes „Alseum“, zu dem auch ein „Befreiungsmuseum“ gehört. Maßgeblich unterstützt wird die Tätigkeit der freiwilligen Museumsmannschaft von der „Arbeitsgemeinschaft Wiener Bezirks- und Sondermuseen“. Weitere Informationen sind im Internet nachlesbar: www.bezirksmuseum-alsergrund.at

