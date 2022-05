„Sport am Sonntag“ live aus Götzis über Ralf Rangnicks ersten Arbeitstag als Teamchef

Am 29. Mai um 18.45 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am 29. Mai 2022 um 18.45 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Ralf Rangnick – der erste Arbeitstag

Der Premieren-Auftritt des neuen ÖFB-Teamchefs vor dem Nations League Spiel gegen Kroatien.

David Alaba im Champions League Finale

Nach dem Europa League Triumph von Oliver Glasner und Gernot Trauner im Conference League Finale spielt David Alaba um seinen dritten Champions League Titel.

Götzis – Topstars auf der Jagd nach Rekorden

Olympiasieger Damian Warner und Weltmeisterin Katarina Johnson-Thompson beim Mehrkampfmeeting.

