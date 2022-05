Wiener Alpen: innovative Wirtshausküche im Tal und am Berg

LR Danninger: Niederösterreichs Wirtshauskultur ist ein Gäste-Magnet

St. Pölten (OTS/NLK) - Der Fokus auf Nachhaltigkeit und Regionalität zeichnet, neben vielen weiteren Vorzügen, Niederösterreichs kulinarische Leitbetriebe aus. Welche Rolle die „weite Land-Küche“ auch für den Tourismus spielt, war eines der Themen beim Besuch von Landesrat Jochen Danninger im Puchegger Wirt in Winzendorf in den Wiener Alpen. Den Familienbetrieb nahe der Hohen Wand führt Christoph Puchegger, zugleich Küchenchef des Hauses.

Eine „köstliche Unterhaltung“ führen die Schauspieler Manuel Rubey und Robert Stadlober im Rahmen der niederösterreichischen Videoserie „Kultur im Wirtshaus“. Schauplatz des amüsanten Gesprächs ist der Puchegger Wirt in Winzendorf. Das gemütliche Wirtshaus ist Top-Wirt der Vereinigung Niederösterreichische Wirtshauskultur und trägt zudem eine Gault-Millau-Haube sowie zwei Falstaff-Gabeln. „Die Kulinarik ist ein besonderer Gästemagnet im Tourismus in Niederösterreich. Das zeigt sich beim Puchegger Wirt. Er vereint genau das, was Gästen wichtig ist: Hohes Können, stimmige Atmosphäre, ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, regionale und saisonale Zutaten sowie das Augenmerk auf Nachhaltigkeit“, betonte Landesrat Jochen Danninger. Der Puchegger Wirt, geführt in fünfter Generation von Christoph Puchegger, ist eine Institution im Ort, bestätigte die Bürgermeisterin von Winzendorf-Muthmannsdorf, Ernestine Kostak. Er ist für seine einfallsreiche, regionale Küche und für Selbstgemachtes wie den „Emmerberger Rauchschinken“ bekannt. Der Betrieb verfügt über gemütliche Gästezimmer und hat außerdem den Vorteil, per Bahn erreichbar zu sein.

„Für uns als Tourismusorganisation sind engagierte Unternehmen wie der Puchegger Wirt immens wichtige Partner“, unterstrich Mariella Klement-Kapeller, Geschäftsführerin der Destination Wiener Alpen in Niederösterreich. So ist Christoph Puchegger beispielsweise Partner des erfolgreichen Wiener Alpen-Leitproduktes „Haubenkoch trifft Hüttenwirt“. Für genussfreudige Wanderer, die dieses exklusive Angebot buchen, kocht er das nächste Mal gemeinsam mit dem Hüttenwirt Marco Auer am 29. August am Naturfreundehaus Knofeleben auf.

