TERMIN: Inklusion/Tagung: „Wir sind zurück! Wir lassen uns nicht unterkriegen!“

Gewerkschaften vida, PRO-GE, AK Wien und ÖGB Chancen Nutzen laden zur Inklusionstagung am 31. Mai 2022 in Wien ein

Wien. (OTS) - Die demokratisch gewählten Behindertenvertrauenspersonen (BVP), BetriebsrätInnen und PersonalvertreterInnen leisten einen wichtigen Beitrag, damit KollegInnen mit einer Behinderung bzw. einer chronischen Erkrankung gleichberechtigt und diskriminierungsfrei in den Betrieben arbeiten können. Auf der Tagung wird über aktuelle und zukünftige Herausforderungen in der Betriebsratsarbeit mit und für Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie informiert. Nach über zwei Jahren Pandemie startet die Inklusionstagung, veranstaltet von den Gewerkschaften vida, PRO-GE, AK Wien und ÖGB Chancen Nutzen nun ihr Comeback. Die Fachtagung für BetriebsrätInnen, PersonalvertreterInnen, Behindertenvertrauenspersonen, Sicherheitsvertrauenspersonen, NGOs, Führungskräfte und Interessierte findet heuer unter dem Motto „Wir sind zurück! Wir lassen uns nicht unterkriegen – es klappt nur gemeinsam!“ statt. Auch Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch wird die Tagung besuchen.

Die VertreterInnen der Medien sind zur Tagung herzlich eingeladen!

Zeit: 31. Mai 2022, 09:30 bis 15:45 Uhr

Ort: Gewerkschaftshaus Catamaran, Veranstaltungssaal Wilhelmine Moik, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

PROGRAMM:

9.30 Uhr: Eröffnung und Begrüßung

Regina Assigal, AK Wien Vizepräsidentin

Ingrid Reischl, Leitende Sekretärin des ÖGB

Yvonne Rychly, stv. vida-Bundesfrauenvorsitzende

Klaudia Frieben, stv. PRO-GE-Vorsitzende

Keynote

Astrid Podsiadlowski, Agentur der Europäischen Union für Grundrechte

10:15 Uhr: Panel 1 - Corona und behinderte Menschen in der Arbeitswelt

Sabine Knopf, Sozialministeriumsservice Leiterin Landesstelle Wien

Rudolf Kravanja, Bundesverband für Menschen mit Behinderungen (ÖZIV) und Österr. Behindertenrat

Regina Baumgartl, Geschäftsführerin KOBV - Der Behindertenverband

Patrick Berger, Leiter ÖGB Chancen Nutzen Büro

Martina Chlestil, AK Wien

11:30 Uhr: Panel 2 - Inklusive Arbeitswelt – Über den Tellerrand schauen

Zwei Jahre Pandemie in Deutschland

Steffen Pietsch Deutsche Bahn AG

Felizitas Ißelmann, Gewerkschaft ver.di

Astrid Podsiadlowski, Agentur der Europäischen Union für Grundrechte

Phil Hubbe, Comiczeichner

Bianca Vogel, Sozialdenker e.v.

ca. 13 Uhr: Johannes Rauch, Bundesminister für Gesundheit und Soziales

ca. 14 Uhr: Panel 3 - Inklusive Arbeitswelt in der österreichischen Praxis

Beispiele für Inklusion aus der Arbeitswelt von Behindertenvertrauenspersonen

von verschiedenen österreichischen Unternehmen und Organisationen:

Susanne Kogler, Generali Österreich

Magdalena Tomczyk, Bundesministerium für Inneres

Erich Rubenzer, ÖBB

Nasila Berangy, ÖAMTC

Robert Arthofer, Bundesministerium für Landesverteidigung

Kurt Kremser, ORF

Karl Haiden ÖBV

VertreterIn von Voest Alpine Stahl

16 Uhr: Fazit und Verabschiedung

Anmeldung erbeten unter: presse@vida.at





Rückfragen & Kontakt:

Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit

Hansjörg Miethling

Tel.: 01 53444 79 261 bzw. 0664 / 6145 733

E-Mail: hansjoerg.miethling @ vida.at