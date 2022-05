FM 1/2022 – Geht’s wieder aufwärts?

Langsam erwacht der Städtetourismus zu neuem Leben. FM hörte sich bei den betroffenen Managern um.

Wien (OTS) - Außerdem lesen Sie auf starken 102 Seiten im wiedererstarkten FM: 15 internationale Traum-Hotels in Wort und Bild +++ Warum Fahrradreisen boomen +++ Wie das Match Seereisen contra Meeresdestinationen ausgeht +++ Geht die Ära der Foodtrucks dem Ende zu?

Editorial

Unsere Branche muss viel erdulden. Jetzt könnte das Geschäft wieder gut laufen – doch dafür fehlt das geeignete Personal. Die Energiepreise steigen, die Lebensmittelpreise explodieren. Wer darob die Speisekarte anpasst, der erntet Beschimpfungen. Motto: Haut die Gastronomen. Ein geharnischter Leitartikel gegen verfehlte Politik, ungerechte Attacken und Gleichbehandlung von FM-Herausgeber Christian W. Mucha.

Coverstory: Städtetourismus – Geht’s wieder aufwärts?

Zwei Jahre Flaute. Die Städte menschenleer. Doch jetzt könnte es wieder aufwärts gehen. Trotz Ukraine-Krieg und Rekord-Inflation erholen sich die Buchungen langsam. Dazu nehmen auch die Veranstaltungen wieder Fahrt auf. Und in der Kongressbranche trifft man sich wieder. FM hörte sich bei den verantwortlichen Managern um.

Der Marken-Stratege

In zehn Jahren Tätigkeit brachte Steiermark Tourismus-Chef Erich Neuhold die grüne Mark ein ordentliches Stück voran. Weitwanderwege und eine Erweiterung des Kulturangebotes auf der einen Seite, eine Buchungsplattform auf der anderen Seite. In FM zieht der Touristiker anlässlich seines Wechsels in den Ruhestand Bilanz.

Auf zwei Rädern

Ausgerechnet in Pandemiezeiten hat sich der abzeichnende Trend verstärkt: Schwing dich aufs Fahrrad. Auch touristisch hat sich das Thema längst zu einem attraktiven Nischenprodukt entwickelt. Stichwort: Fahrradreisen. Welche Routen besonders bevorzugt werden und welche Wertschöpfung die Radler abwerfen, lesen Sie in der aktuellen FM-Ausgabe.

Süße Tropfen statt salziger Wellen

Spontan. Günstig. Last Minute. Da würde sich ein Urlaub an heimischen Gewässern geradezu anbieten. Doch ganz so einfach ist das nicht.

Essen auf Rädern

Plötzlich poppten sie an den verschiedensten Winkeln der Stadt auf: Kleinlastwagen, aus denen Essen gereicht wurde. Und zwar nicht irgendeines, sondern Hipster-Mahlzeiten für den Feinschmecker. Doch die Zeit der Foodtrucks könnte schon bald wieder zur Neige gehen.

Auch ein Kellner ist nur ein Mensch

Ausufernde Arbeitszeiten, körperliche Anstrengung und gute Nerven. Die Mitarbeiter im Gastgewerbe müssen einiges aushalten. Viele werfen das Handtuch. Da wäre es durchaus hilfreich, wenn vielleicht auch die Gäste ihre gute Kinderstube im Wirtshaus nicht vergessen würden.

Weiters lesen Sie im druckfrischen FM u.a.:

Digitale Unikate – Der NFT-Hype im Tourismus

Traum-Hotels – Wo die Elite die Seele baumeln lässt

