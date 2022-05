22. Bezirk: Loredana ladicicco am 29.5. im Kultur-Stadl

Wien (OTS/RK) - Zum anstehenden Konzert im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) sagt die ehrenamtlich tätige Obfrau des Vereins „Kulturfleckerl Eßling“, Angela Hannappi: „Die in Österreich lebende Italienerin Loredana ist schon längst vom Geheimtipp zum fixen Bestandteil der heimischen Jazz-Szene aufgestiegen“. Am Sonntag, 29. Mai, gastiert die stimmgewaltige Vokalistin „Loredana ladicicco“ ab 19.00 Uhr im gemütlichen „Kultur-Stadl Eßling“. Das vielfältige Repertoire der in Neapel geborenen und seit über 30 Jahren in Österreich wohnenden Sängerin reicht von Jazz-Standards bis zu Blues- und Soul-Stücken. Der Eintritt zum Konzert ist gratis. Spenden der Zuhörer*innen sind erwünscht. Die auf ehrenamtlicher Basis aktiven Veranstalter*innen geben Zählkarten für den „jazzigen“ Abend aus. Reservierungen: Telefon 0677/630 19 868 bzw. E-Mail reservierung@kulturfleckerl.at.

Begleitet wird die charmante Künstlerin „Loredana ladicicco“ beim „Stadl“-Konzert in der Donaustadt vom „Markus Gaudriot-Quartett“ (Markus Gaudriot: Piano, Thomas Zech: Gitarre, Harry Putz: Bass, Tom Henkes: Trommeln). Von aufstrebenden Talenten bis zu bewährten Routiniers treten verschiedenste Musiker*innen in Eßling auf. Konzerte in zahlreichen Musik-Sparten stehen im „Kulturfleckerl“-Programmkalender, von Jazz, Blues, Country, und Rock’n Roll bis zur Klassik. Immer gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen. Auskünfte über zukünftige Veranstaltungen erhalten Interessierte von der Obfrau, Angela Hannappi: Telefon 0699/180 646 40. Kontaktaufnahme mit der Vereinsleitung per E-Mail: kultur@kulturfleckerl.at.

Sängerin „Loredana ladicicco“: https://de-de.facebook.com/loredana.ladicicco

Sängerin „Loredana ladicicco“ (Band „ForLore“): www.forlore.at/Die-Band/

Kultur-Verein „Kulturfleckerl Eßling“: www.kulturfleckerl.at

Kulturelle Angebote im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

