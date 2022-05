ORF III am Wochenende: „Erlebnis Bühne“-Neuproduktion „Vier Jahreszeiten“ aus der Wiener Staatsoper

Außerdem: Neue „zeit.geschichte“-Ausgabe und Programmschwerpunkt zu Romy Schneiders Todestag

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Samstag, dem 28. Mai, sowie am Sonntag, dem 29. Mai 2022, im Rahmen des Programmschwerpunkts zum Todestag Romy Schneiders zahlreiche Dokus und Spielfilme, darunter die „zeit.geschichte“-Neuproduktion „Filmlegenden – Romy Schneider“. Am Sonntag zeigt ORF III in „Erlebnis Bühne“ die TV-Premiere der Ballettproduktion „Die Jahreszeiten“ aus der Wiener Staatsoper.

Im Rahmen des Romy-Schneider-ORF-Schwerpunkts (Details unter presse.ORF.at) am Samstagabend, dem 28. Mai, beschäftigt sich die ORF-III-Neuproduktion „Filmlegenden – Romy Schneider“ (20.15 Uhr) mit dem Leben der wohl bekanntesten Schauspielerin der österreichischen Filmgeschichte. Anschließend folgen die Dokumentation „Die letzten Tage einer Legende: Romy Schneider“ (21.05 Uhr) und das Porträt „Legendäre Filmdynastien – Die Albach-Retty-Schneiders“ (21.50 Uhr) über die berühmte Schauspielerfamilie, gefolgt von „Kaiserin der Leinwand – Die Geschichte der Sissi-Trilogie“ (22.40 Uhr). Zum Abschluss des Abends spielt Jessica Schwarz die Titelrolle in dem von Torsten C. Fischer im Jahr 2008 produziertem TV-Biopic „Romy – Der Film“ (23.30 Uhr).

Am Sonntag, dem 29. Mai, zeigt ORF III ab 11.40 Uhr Dacapos der am Vorabend ausgestrahlten Produktionen „Filmlegenden – Romy Schneider“, „Die letzten Tage einer Legende: Romy Schneider“ (12.30 Uhr) und „Romy – Der Film“ (13.15 Uhr), gefolgt von den drei Spielfilmen mit der Schauspielikone. Den Auftakt macht das 1957 entstandene Drama „Monpti“ (15.05 Uhr) von Helmut Käutner nach dem gleichnamigen Roman von Gábor von Vaszary. Anschließend steht der 1958 unter der Regie von Alfred Weidenmann gedrehte Film „Scampolo“ (16.50 Uhr) über das gleichnamige junge Waisenmädchen, dargestellt von Romy Schneider, auf dem Programm. Den Abschluss macht Schneiders erster Filmauftritt im Spielfilm „Wenn der weiße Flieder wieder blüht“ (18.35 Uhr) von Hans Deppe, in dem sie an der Seite ihrer Mutter Magda Schneider vor der Kamera stand.

Im Sonntag-Hauptabend rückt ORF III die TV-Premiere der Ballettproduktion „Die Jahreszeiten“ (20.15 Uhr) aus der Wiener Staatsoper im Rahmen von „Erlebnis Bühne“ in den Blickpunkt. Ballettchef Martin Schläpfer verantwortet die Choreografie zum letzten Oratorium von Joseph Haydn. Die titelgebenden vier Jahreszeiten, die als Metapher für die verschiedenen Etappen des menschlichen Lebens stehen, werden in dieser Produktion nicht nur musikalisch, sondern auch visuell umgesetzt. 80 Tänzerinnen und Tänzer des Wiener Staatsballets und drei Solistinnen und Solisten des Sängerensembles werden auf der Bühne stehen. Für den Sonnenaufgang, das Gewitter oder die richtige Melodie zur Weinlese sorgen Adam Fischer am Pult des Orchesters der Wiener Staatsoper und der Arnold Schoenberg Chor unter der Leitung von Erwin Ortner.

