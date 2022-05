SPÖ-Termine von 30. Mai bis 5. Juni 2022

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 30. Mai 2022:

10.00 SPÖ-Pressekonferenz mit Konsument*innenschutzsprecher Christian Drobits, Landwirtschaftssprecherin Cornelia Ecker und Dr. Helmut Herlicska vom Wasserleitungsverband Burgenland zum Thema „Drohende Trinkwasserknappheit in Österreich“. Livestream unter https://tinyurl.com/bdcm2jbc (SPÖ-Parlamentsklub, Klubsitzungssaal, 2. Stock, Pavillon Ring, Heldenplatz 10, 1010 Wien).

DIENSTAG, 31. Mai 2022:

18.00 Uhr SPÖ-Nationalratsabgeordnete und Sprecherin für globale Entwicklung Petra Bayr verleiht den entwicklungspolitischen C3-Award 2020 für herausragende vorwissenschaftliche (Diplom-)Arbeiten: Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/4k8yw97v (C3 – Centrum für Internationale Entwicklung, Sensengasse 3, 1090 Wien).

MITTWOCH, 1. Juni 2022:

10.00 Uhr ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).

18.30 Uhr Der SPÖ-Parlamentsklub, das Karl-Renner-Institut und die sozialdemokratische Bildungsorganisation laden zur Haupt- und Anerkennungspreisverleihung des Bruno-Kreisky-Preises für das Politische Buch 2021 ins Bruno-Kreisky-Forum. Die Veranstaltung wird auf Facebook sowie YouTube gestreamt. Eröffnet wird die Preisverleihung durch die Zweite Präsidentin des Nationalrats und Präsidentin des Karl-Renner-Instituts, Doris Bures, die Laudationen halten SPÖ-Klub- und -Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner und Bundesbildungsvorsitzender der SPÖ und Jurymitglied Gerhard Schmid. Geehrt werden Eva Menasse mit dem Hauptpreis für ihr Buch „Dunkelblum“, den Anerkennungspreis erhalten Osama Abu El Hosna für sein Buch „Wie wir nicht sind – Mein Plädoyer gegen Vorurteile“ und Natascha Strobl für ihr Buch „Radikalisierter Konservatismus – Eine Analyse“. Die Preisverleihung steht unter dem Motto „Österreich: Wie sind wir?“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/47jaz24r (Bruno-Kreisky-Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „A Window on Russia“, kuratiert von Nina Khrushcheva, sprechen Anna Ganeva, Nikolay Petrov, Kirill Rogov und Ivan Krastev zum Thema „War in Ukraine: How and why the pivotal decision was made“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/3dxybt76.

DONNERSTAG, 2. Juni 2022:

SPÖ-Nationalratsabgeordnete und Sprecherin für globale Entwicklung Petra Bayr nimmt von 2. bis 4. Juni 2022 am Executive Committee Meeting der Parliamentarians for Global Action in New York teil. Weitere Informationen: https://www.pgaction.org

9.00 Uhr ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, spricht Lea Ypi zum Thema „FREE – Coming of age at the end of history“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/ycktnaxj

FREITAG, 3. Juni 2022:

11.00 Uhr Pressekonferenz „Warum Frauen unter der Teuerung besonders leiden“ mit SPÖ-Bundesfrauenvorsitzender Eva-Maria Holzleitner, SPÖ-Landesfrauenvorsitzender LAbg. Karin Dollinger, Stadträtin Anja Hagenauer, LAgb. Sabine Klausner (Rosa Luxemburg Haus im Bruderhof, Paracelsusstraße, 5020 Salzburg).

14.00 Uhr SPÖ-Europaabgeordneter Hannes Heide lädt zu einem Empfang „Reden wir über Kultur, das Salzkammergut und Europa!" mit den Gästen Dr. Rudolf Scholten und Dr. Elisabeth Schweeger ein; Anmeldung unter: hannes.heide @ europarl.europa.eu (K.u.K Hofbeisl, Wirerstraße 4 in 4820 Bad Ischl)

