Film-Vortrag mit Trude Neuhold im Bezirksmuseum 17

„Hernals in alter und neuer Zeit“, Anmeldung: bm1170@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Am Montag, 30. Mai, findet im Bezirksmuseum Hernals (17., Hernalser Hauptstraße 72-74) ab 17.00 Uhr ein Film-Vortrag mit dem Titel „Hernals in alter und neuer Zeit“ statt. Die 2021 eingehend bearbeitete Dokumentation gibt Auskunft über vielerlei Geschehnisse im 17. Bezirk. In dem rund 1 Stunde dauernden Film wird zum Beispiel über die Benennung des „Frederic Morton-Parks“, über die Gestaltung des S 45-Vorplatzes sowie über die künftige U 5 in Hernals berichtet. Neben historischen Motiven kommentiert die ehrenamtliche Museumsleiterin, Trude Neuhold, genauso interessante Bilder aus der Gegenwart. Nach der Aufführung des Streifens können sich wissbegierige Zuschauer*innen mit individuellen Fragen an die Vortragende wenden. Der Zutritt ist frei, Spenden sind willkommen. Auskunft und Anmeldung via E-Mail: bm1170@bezirksmuseum.at.

Das Publikum hat die aktuellen Corona-Richtlinien zu beachten. Eine Präsentation des Museums (Öffnungsstunden, Dauer-Ausstellung, wechselnde Sonder-Ausstellungen, Schaustücke, u.a.) ist im Internet nachlesbar: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 17. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hernals/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse