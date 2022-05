AVISO: Bundespräsident Van der Bellen empfängt den König und die Königin der Niederlande zum Staatsbesuch in Österreich

Wien (OTS) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer werden am Montag, den 27. Juni 2022, König Willem-Alexander und Königin Máxima der Niederlande zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Österreich empfangen.

Um 11.30 Uhr erfolgt die Begrüßung mit militärischen Ehren im Inneren Burghof. Anschließend sind ein Fototermin vor dem Bellaria-Tor sowie ein Delegationsgespräch in der Hofburg geplant. Am Nachmittag findet im Ostarrichi-Park eine Kranzniederlegung bei der Gedenkstätte für die in der Shoah ermordeten jüdischen Kinder, Frauen und Männer aus Österreich statt.

Am Dienstag, den 28. Juni 2022, werden das Königspaar und das Bundespräsidentenpaar ein Integrationsprojekt in der Brotfabrik, das Sonnwendviertel im 10. Bezirk sowie die Nationalbibliothek besuchen.

Am Abend nehmen König Willem-Alexander und Königin Máxima gemeinsam mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Frau Doris Schmidauer am Konzert des niederländischen Kammerchors im Wiener Konzerthaus teil.

Am Mittwoch, den 29. Juni 2022, fahren das Königspaar und das Bundespräsidentenpaar gemeinsam mit dem Zug nach Graz und besichtigen ein Elektromobilitäts-Unternehmen. Nach einem Empfang bei der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr und einem anschließenden Mittagessen gegeben von Steiermarks Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer steht zum Abschluss des Staatsbesuches die Präsentation eines Grazer Mobilitätsprojekts auf der Murinsel auf dem Programm.

Die Einladung zur Presseakkreditierung wird über den Bundespressedienst erfolgen.

