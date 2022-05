„Hohes Haus“ über Teuerungswelle

„Hohes Haus" am Sonntag, dem 29. Mai 2022, mit folgenden Themen:

Energiebonus

Die aktuelle Teuerung trifft viele Menschen sehr hart. Schon vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat die Inflation angezogen, vor allem die Energiepreise gehen seit Monaten stark nach oben. Ende März hat der Nationalrat ein Gesetz für einen Energiekostenausgleich beschlossen. Den hohen Energieausgaben soll mit einem Gutschein in der Höhe von 150 Euro entgegenwirkt werden. An vier Millionen Haushalte wird der Energiegutschein, der übrigens nichts mit dem ebenfalls beschlossenen Klimabonus zu tun hat, geschickt. So wie andere Maßnahmen gegen die allgemeine Teuerung, wird auch der Energiegutschein teils sehr kritisch gesehen. Susanne Däubel hat recherchiert.

Gast im Studio ist Gerald Loacker, Sozialsprecher der NEOS

Nachbar und Mitbewerber

Im renovierten Parlament werden ab Anfang kommenden Jahres die Sitzbänke im Plenarsaal so angeordnet sein, dass nicht mehr zwingend zwei Abgeordnete von unterschiedlichen Fraktionen nebeneinandersitzen müssen. Seit Jahrzehnten ist das aber so und führt – derzeit noch – zu unerwarteten Sitznachbarn. Claus Bruckmann hat sich einige dieser Paarungen angesehen.

Meister im Mitschreiben

Sie sitzen vorne im Plenarsaal und ergreifen nie das Wort: Die Parlaments-Stenographinnen und -Stenographen. Sie protokollieren wörtlich alle im Plenum des Nationalrates und des Bundesrates gehaltenen Reden samt Zwischenrufen und verfassen anschließend auf Grundlage ihrer Mitschrift das Sitzungsprotokoll. Dieses ist Stunden nach der Sitzung auf der Homepage des Parlaments allgemein abrufbar. Wortprotokolle werden auch von den parlamentarischen Enqueten des Nationalrates und des Bundesrates, von Enquetekommissionen sowie von medienöffentlichen Anhörungen von Auskunftspersonen in Untersuchungsausschüssen erstellt. Eine äußerst wichtige, aber beileibe keine einfache Aufgabe, weiß Marcus Blecha zu berichten.

