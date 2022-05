SPÖ-Deutsch: Türkis-Grün hat Vertrauen der Menschen endgültig verspielt – Weg für Neuwahlen freimachen!

Neue Umfrage bestätigt: Menschen vertrauen SPÖ bei Kampf gegen Teuerung am meisten

Wien (OTS/SK) - Während die türkis-grüne Regierung nur noch mit sich selbst, Skandalen, leeren Ankündigungen und Regierungsumbildungen am laufenden Band beschäftigt ist, sinkt das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung und deren Lösungskompetenz immer weiter. Schon Anfang Mai hat eine Umfrage gezeigt, dass 77 Prozent der Bevölkerung mit der Politik der Bundesregierung unzufrieden sind. Und 62 Prozent halten laut einer heute im „News“ veröffentlichten IFDD-Umfrage die Regierung auch nach der personellen Umgestaltung in der ÖVP für nicht ausreichend handlungsfähig, die kommenden Herausforderungen zu bewältigen. „Wie viele Bestätigungen für ihre Unfähigkeit seitens der Bevölkerung brauchen Sie noch, Herr Nehammer?“, fragt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch angesichts dieser haarsträubenden Ergebnisse. Demgegenüber wurde SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner bei der Frage nach den Parteichef*innen, die in letzter Zeit positiv aufgefallen sind, am häufigsten genannt. Und: „Die meisten Menschen trauen der SPÖ – mit riesigem Abstand zu allen anderen Parteien – zu, wirksame Maßnahmen gegen die Teuerung zu setzen. Sogar ÖVP-Wähler*innen sehen die SPÖ hier fast gleichauf mit der ÖVP, die Grün-Wähler*innen sehen die SPÖ gar ganz klar vorne.“ Für Deutsch ist klar: „Diese aktuellen Umfragen sind ein weiterer Beleg für eine handfeste Vertrauenskrise der Menschen in die Regierung. Türkis-Grün hat das Vertrauen der Menschen endgültig verspielt.“ ****

Die Teuerung ist das politisch vordringlichste Thema für 84 Prozent der Befragten. Rund zwei Drittel der Bevölkerung spüren die Teuerung bereits stark, besonders beim Lebensmitteleinkauf. „Um zu wissen, dass die Menschen quer durch die ganze Gesellschaft unter der Teuerung leiden, bräuchte man nur einmal mit Menschen zu reden“, so Deutsch in Richtung Regierung. „Viele wissen nicht, ob sie ihre Stromrechnung oder den Lebensmitteleinkauf zahlen sollen, weil es sich hinten und vorne nicht mehr ausgeht. Während die SPÖ laufend rasch wirksame Vorschläge zur Bekämpfung der Teuerung auf den Tisch legt - vom befristeten Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, Strom, Gas und Sprit bis hin zum Vorziehen der Pensionserhöhung und weniger Steuern auf Arbeit - versagt die türkis-grüne Regierung auf der ganzen Linie. Wenn Sie nicht handeln wollen, machen Sie den Weg endlich frei für Neuwahlen und lassen Sie uns arbeiten, Herr Nehammer!“ (Schluss) bj/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/