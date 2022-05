FH Salzburg: Studierenden gelingt Erfolgsserie bei internationalen Kreativwettbewerben

Salzburg/Puch-Urstein (OTS) - Der diesjährige Monat Mai wird für einige FH-Studierende der Studiengänge MultiMediaArt und MultiMediaTechnology unvergesslich bleiben. Mit Arbeiten aus den Bereichen Kommunikationsdesign, Film, Animation und Computerspiele haben sie bei mehreren national und international bedeutenden Kreativwettbewerben einen wahren Preisregen ausgelöst. Highlight war eine glamouröse Preisverleihung in New York.

Einen passenderen Abschluss ihres MultiMediaArt-Studiums kann man Fabian Heller und Karen Kircher eigentlich nicht wünschen: Das Designduo ist bei mehreren Wettbewerben mit Preisen regelrecht überhäuft worden. Mit ihrem Projekt „Connected Patterns“ – Teil eines Welcome Kits für Flüchtende – konnten die beiden einen Goldenen Cube beim „Young Ones Award“ des „One Club for Creativity“ in New York gewinnen. Auch beim „Talent Award“ des Art Directors Club für Deutschland (ADC) waren die beiden ganz vorne mit dabei. Neben jeweils einem silbernen und einem bronzenen Nagel erhielten sie einen ADC Nagel in Gold für ihr Projekt „KNOB“, ein Designtool zur automatisierten Gestaltung von Grafikdesign-Layouts.

Platz 6. im weltweiten Kreativranking

Zu den großen Gewinnern zählt auch Student Jonas Perkmann. Der Filmemacher wurde beim Young Ones Award für sein gesamtes Kreativportfolio ausgezeichnet. Im Ranking der weltweit besten Kreativhochschulen des „One Club for Creativity“ rangiert die FH Salzburg damit auf dem sensationellen 6. Platz.

Aber nicht nur in New York waren die Kreativen der FH Salzburg unter den Besten vertreten. Die aktuelle Erfolgsserie umfasst Siege und Auszeichnungen in mehreren nationalen und internationalen Kreativwettbewerben:

1 x Gold, 3 x Silber und 4 x Bronze beim Young Ones Student Award

1 x Gold, 2 x Silber, 9 x Bronze beim ADC Talent Award

1 x Silber und 3 x Bronze beim CCA Student of the Year Award

1 x Gold und 1 x Silber bei den Internationalen Wirtschaftsfilmtagen

1 x Gold, 1 x Silber und 1 x Bronze beim Commercial Film und Music Award

1 x Explorer Award beim A MAZE. Computerspiele-Festival

Die Erfolgsliste der FH Salzburg

Young Ones Award

Der „One Club for Creativity“ in New York zählt zu den weltweit größten Kreativclubs und organisiert mit dem „Young Ones Award“, einen der weltweit renommiertesten Wettbewerbsprogramme für Studierende aus den Bereichen Werbung, digitale Kommunikation und Design. Die Preisverleihung fand am 16. Mai in der Sony Hall in New York statt. Zu den Siegerprojekten zählen insgesamt 8 Arbeiten von MultiMediaArt-Studierenden:

ADC Talent Award

Mit dem Talent Award zeichnet der Art Directors Club Deutschland (ADC) junge Kreative für herausragende Kommunikations- und Gestaltungsleistungen aus. Die Sieger des Wettbewerbs wurden am 19. Mai bei der Award Show in Hamburg gefeiert. Die Siegerprojekte der FH Salzburg sind:

Goldener Nagel für „KNOB“ in der Kategorie Semesterarbeiten

Silberner Nagel für „KNOB“ in der Kategorie Concept

Silberner Nagel für „Generative Fashion“

Weitere 9 Bronzene Nägel und Auszeichnungen

Internationale Wirtschaftsfilmtage

Bei den Internationalen Wirtschaftsfilmtagen werden alle zwei Jahre die besten Produktionen aus der Unternehmens- bzw. Wirtschaftsfilmbranche im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet. Die Preisverleihung des diesjährigen Wettbewerbs fand am 19. Mai in Wien statt. Studierende brachten zwei Prix Victoria nach Salzburg:

Prix Victoria in Gold in der Kategorie Studentenfilm für den Animationsfilm „Daughter“

Prix Victoria in Silber für den Werbespot „Head Gravity“

CCA Venus Award

Der CCA Venus Award zeichnet die besten Ideen der österreichischen Kommunikationsbranche aus und stellt ihre Macher*innen in das Rampenlicht. Die Preisverleihung fand am 19. Mai in Wien statt. Studierende der FH Salzburg gewannen:

Silber als „Student of the Year“ für Social-Awareness Spot „Mach Mal“

Bronze Student of the Year für „Our Friendship“, „JUNK(IES)“ und „KNOB“

Commercial Film & Music Award

Der neue Award für die österreichische Wirtschaftsfilm- und Musik-Branche zeichnet in 11 Kategorien nicht nur die Produktionsfirmen und Produzenten, sondern auch die Dienstleister und die Kreativen der Film- und Musikbranche aus. Veranstalter ist die Fachvertretung Film- und Musikwirtschaft OÖ. Die Siegerprojekte wurden am 28. April in Linz präsentiert. Unter den Ausgezeichneten finden sich:

Gold Best Newcomer für den Animationsfilm „Daughter“

Silber Best Newcomer für Clip „Wer bin ich?“

Bronze Best Newcomer für den Social-Awareness Spot „Mach Mal“

A Maze Award

Das A MAZE. Festival in Berlin ist eines der ältesten und international bekanntesten Festivals für Computerspiel-Kunst und Indiegames. Das VR-Computerspiel „We Are One“, des Salzburger Entwicklerstudios „Flat Head Studio“ feierte dort seine Festivalpremieren. Der Prototyp des innovativen Games entstand als Abschlussprojekt von Studierenden von MultiMediaTechnology und MultiMediaArt, die nach Beendigung ihres Studiums ein Startup gegründet haben. Bei der Award Show am 17. Mai in Berlin erhielten sie den

Explorer Award für das VR-Computerspiel „We Are One“



