10x und Westpac kooperieren bei der Einführung einer robusten, skalierbaren und flexiblen Transaktionsbanking-Plattform

London (ots/PRNewswire) - 10x Banking (10x), das Finanztechnologieunternehmen, das den Kernbankensektor umkrempelt, gibt heute bekannt, dass es seine Partnerschaft mit Westpac vertiefen wird, um eine marktführende Transaktionsbanking-Plattform für die institutionellen Kunden der Bank einzuführen.

10x Banking wird von Jahr zu Jahr stärker, mit Kunden auf drei Kontinenten, einschließlich der erfolgreichen Einführung des Banking-as-a-Service-Angebots (BaaS) von Westpac im letzten Jahr. Der Einstieg in das Transaktionsbanking von Westpac ist ein bedeutender Schritt in den strategischen Wachstumsplänen von 10x und unterstreicht das Vertrauen unserer Kunden in die Fähigkeit unserer Plattform, ihre Ambitionen zu unterstützen.

Antony Jenkins CBE, Gründer, Vorsitzender und CEO von 10x Banking, kommentierte: „Der Bankensektor befindet sich in einem radikalen Wandel, und Westpac nimmt eine führende Rolle bei der Transformation ein. Der Einsatz unserer Technologie zur Untermauerung der neuen Plattform ist ein logischer nächster Schritt bei der Umstellung auf cloudbasierte Technologie.

Bei 10x haben wir die Technologie entwickelt, von der ich immer geträumt habe, als ich noch im Bankgeschäft tätig war. Wir freuen uns über die Ausweitung unserer Partnerschaft mit Westpac"

Jeff Byrne, Managing Director of Global Transaction Services, Westpac Institutional Bank, kommentierte: „Unsere Kunden sind auf dem Weg der digitalen Transformation und suchen nach Möglichkeiten, Daten zur Verbesserung des Betriebskapitals zu nutzen. Wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, den Zugang zu Echtzeitdaten über eine Reihe von anspruchsvollen Cash-Management-Strukturen zu maximieren."

