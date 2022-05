Drei gewinnt mit Respektabstand ÖGVS Test zu B2B Mobilfunkanbietern 2022.

- Drei mit bester Gesamtnote und 85% Zielerreichung. - Kostengünstigster Tarif für Wenignutzer.

Wien (OTS) - Drei Österreich erzielte beim neuen B2B-Test der Zeitschrift Trend gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) zum vierten Mal in Folge Bestwerte.

Die Die von September bis November 2020 durchgeführte Studie „Mobilfunkanbieter B2B 2022" gliedert sich in drei Kategorien: „Tarife und Konditionen“ (60% des Gesamtwertes), „Angebotsumfang“ (20%), und „Transparenz & Komfort“ (20%). Im Bereich „Tarife und Konditionen“ überzeugte Drei mit dem kostengünstigsten Tarif aller heimischen Businessanbieter für Wenignutzer.

Mit 85% der erreichbaren Punkte erzielte der Komplettanbieter Drei mit der Test-Note „Gut“ 2,0 die beste Gesamtwertung aller heimischen Betreiber.

O-Ton ÖGVS: „Drei überzeugte mit sehr guten Leistungen im Bereich Angebotsumfang sowie Transparenz & Komfort und errang so den Gesamtsieg.“



Elisabeth Rettl, Leitung Geschäftskunden bei Drei: „Kundennähe ist für Drei Business der wichtigste Wert, speziell in Krisenzeiten. Mit dem besten Business Tarifmix mit oder ohne Smartphone, Business Internet und smarten Lösungen von Webhosting, Domain und Cloud bis zu Digital Signage und Motion Insight helfen wir heimischen Unternehmen, dass in diesen herausfordernden Zeiten zumindest die Kommunikation günstig bleibt. Die Bestnote in der B2B Studie von Trend und ÖGVS ist die schönste Bestätigung für unser Business-Angebot.“

Die Ergebnisse des ÖGVS Tests Mobilfunkanbieter B2B: https://www.qualitaetstest.at/tests/b2b-mobilfunkanbieter-2022/

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division „3Scandinavia & Austria“ Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 866 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem Start des ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netzes Österreichs im Juni 2019 in Linz, startete Drei im Juni 2021 den Test des ersten österreichischen 5G Standalone Netzes. Im Februar 2022 erhielt das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf www.drei.at.

