FPÖ - Mahdalik zur Mobilitätsagentur: Mehr Geld für den rot-grünen Saftladen ist inakzeptabel

Wien (OTS) - „Weder vom Fahrrad- noch vom Fußgängerbeauftragten der Stadt Wien, angesiedelt in der Mobilitätsagentur, hat man in den vergangenen Jahren viel gehört. Offenbar ist das aber Grund genug für die Verantwortlichen, das Budget der Mobilitätsagentur weiter aufzustocken“, ärgert sich der Verkehrssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Toni Mahdalik. Für ihn klingen die Ausweitungen der Kompetenzen der Agentur, zu denen das Vorantreiben einer klima- und umweltfreundliche Mobilität und die Koordination der Kommunikation ebenso zählen soll wie die Abstimmung mit den 23 Bezirken, den Fachdienststellen der Stadt, den NGOs und den unterschiedlichen Interessensgruppen, wie eine gefährliche Drohung. „Vergangenes Jahr hat der Wiener Stadtrechnungshof der Mobilittsagentur noch völliges Versagen attestiert, von einer völligen Überforderung in Bezug auf das Wachsen ihres Geschäftsfeldes und eine klare Ziel- und Zweckverfehlung, war im Bericht zu lesen. Die bis dahin aufgewendeten 22,9 Millionen Euro für das rot-grüne Versorgungsprojekt waren nicht mehr als rausgeworfenes Geld. Dass nun ausgerechnet diesem Saftladen noch mehr Kompetenzen zugestanden und Geld zur Verfügung gestellt werden soll, ist vollkommen inakzeptabel!“.

