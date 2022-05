SPÖ-Bayr zum Aktionstag für Frauengesundheit: Zugang zu sicherer Abtreibung ist grundlegende Gesundheitsversorgung und Menschenrecht!

Jährlich über 25 Millionen unsichere Schwangerschaftsabbrüche weltweit

Wien (OTS/SK) - Laut Vereinten Nationen findet nur die Hälfte aller Abtreibungen unter sicheren Bedingungen statt. Unsachgemäße Schwangerschaftsabbrüche sind für jährlich 39.000 Todesfälle weltweit verantwortlich, meist in Ländern mit niedrigerem Einkommen. „Wer viel Geld hat, wird sich überall leicht Zugang zu einer medizinisch sicheren Abtreibung verschaffen können. Von Kriminalisierung, Stigmatisierung und einem schlechten Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen sind besonders diejenigen betroffen, die ohnehin schon unter prekären Bedingungen leben“, betont Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, anlässlich des Internationalen Aktionstages für Frauengesundheit am 28. Mai. ****

„Ein sicherer Schwangerschaftsabbruch ist ein Menschenrecht. Wer Schwangeren den Zugang dazu verweigert, gefährdet die körperliche und psychische Gesundheit einer Frau und nimmt ihr ihre Selbstbestimmtheit und Handlungsfähigkeit. Die Kriminalisierung von Abtreibungen, aber auch das Aufziehen von bürokratischen oder finanziellen Hürden stellt eine erniedrigende und unmenschliche Behandlung dar, die einer Folter gleichkommen kann“, mahnt Bayr und ist überzeugt: „Eine Frau gegen ihren Willen durch eine Schwangerschaft zu zwingen, ist ein grundlegender Widerspruch zu den sexuellen und reproduktiven Grundrechten.“

„Derzeit sind bei diesem Thema alle Augen auf die USA gerichtet. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es auch in Österreich nicht in allen öffentlichen Spitälern möglich ist, abzutreiben. Viele Frauen können sich den Eingriff in privaten Einrichtungen nicht oder nur schwer leisten, auch in den Spitälern ist der Abbruch für viele Frauen viel zu teuer“, kritisiert Bayr und fordert, dass sich die österreichische Politik im Inland und weltweit stärker für die Gesundheit von Frauen und die Zugänglichkeit zu sicheren und legalen Schwangerschaftsabbrüchen einsetzen soll. (Schluss) bj

