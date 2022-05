Huawei bringt PowerPOD 3.0 auf den Markt, eine neue Generation von Stromversorgungssystemen

Dongguan, China (ots/PRNewswire) - Während der Huawei-Veranstaltung zur Einführung der nächsten Generation von Rechenzentren stellte Fei Zhenfu, CTO des Huawei Data Center Facility Teams, eine neue Generation von Stromversorgungslösungen vor - PowerPOD 3.0. Durch innovative Kerntechnologien und die Konvergenz der Komponenten optimiert die Lösung das Layout und ermöglicht den Aufbau eines sorgenfreien Stromversorgungssystems für Rechenzentren, das Platz, Energie und Zeit spart.

Einsparung beim Fußabdruck: 40 % kleinerer Fußabdruck

Durch den Einsatz einer innovativen konvergenten Architektur und der branchenweit führenden UPS5000-H mit extrem hoher Leistungsdichte wird die Leistungsdichte pro Schrank erhöht und das Platzlayout des Stromversorgungssystems optimiert. Die Anzahl der Schränke wird von 22 auf 11 reduziert, was zu einer erheblichen Verringerung der Stellfläche führt. In einem 12-MW-Rechenzentrum beispielsweise ermöglicht die durch die PowerPOD 3.0-Lösung eingesparte Stellfläche den Einsatz von mehr als 170 zusätzlichen Racks im Vergleich zu einer herkömmlichen Stromversorgungslösung.

Stromsparen: 70 % geringerer Verbrauch

Der Verbindungswirkungsgrad einer herkömmlichen Stromversorgungslösung liegt im Allgemeinen unter 94,5 %. Im Gegensatz dazu erhöht PowerPOD 3.0 den Wirkungsgrad auf 97,8 % und verkürzt gleichzeitig die Verbindungslänge. Darüber hinaus bietet die UPS5000-H einen Wirkungsgrad von 99,1 % im S-ECO-Modus, wodurch der Stromverbrauch effektiv reduziert wird. Durch den Einsatz des PowerPOD 3.0 in einem 12-MW-Rechenzentrum lassen sich jährlich fast 300.000 US-Dollar einsparen.

Zeitersparnis: 75 % kürzere Lieferzeit

Eine herkömmliche Stromversorgungslösung erfordert etwa 35 Kupferschienen und 180 Kabel, die vor Ort angeschlossen werden müssen, was mit Qualitätsrisiken und einer Lieferzeit von 2 Monaten verbunden ist. Der PowerPOD 3.0 verwendet für die internen Verbindungen schienenähnliche, vorgefertigte Stromschienen. Da die Vorfertigung und Inbetriebnahme im Werk erfolgt, kann der Aufbau vor Ort in nur 2 Wochen abgeschlossen werden, was die Einführung des Dienstes für die Kunden beschleunigt.

Sorgenfrei: 40 % geringere Fehlerquote im SLA

Auf der Grundlage des Konzepts des „autonomous driving" und der KI-Technologien ist der PowerPOD 3.0 mit der intelligenten iPower-Funktion ausgestattet, die zweischichtige, zuverlässige Designs für eine durchgängige Sichtbarkeit sowie eine KI-Temperaturvorhersage, eine Vorhersage der Lebensdauer von Schlüsselkomponenten und intelligente Einstellungen bietet. Automatisches und vorausschauendes O&M wird möglich.

Rechenzentren entwickeln sich hin zu hoher Dichte und großem Umfang. Als „Herzstück" eines Rechenzentrums muss das Stromversorgungssystem nicht nur Sicherheit und Zuverlässigkeit während seines gesamten Lebenszyklus gewährleisten, um dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden, sondern auch alle Geräte in der Stromversorgungskette auf innovative Weise integrieren, um einen Mehrwert für die Kunden zu schaffen.

