Mahrer/Keri: Keine Toleranz bei Gewalt gegen Frauen

VP begrüßt Support-Team der Polizei zur Gewaltprävention - Es braucht eine Politik, die das Problem der Gewalt fokussiert

Wien (OTS) - „Beim Thema Gewalt an Frauen und Mädchen darf es schlichtweg keine Toleranz geben. Hier braucht es auf allen Ebenen tiefgreifende Maßnahmen“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer und Frauensprecherin Gemeinderätin Sabine Keri.



So haben sich laut heutiger Berichterstattung in den letzten beiden Tagen mehrere Fälle von häuslicher Gewalt gegen Frauen in Wien geradezu gehäuft.



Landespolizeidirektion setzt wichtigen und richtigen Schritt



Die Landespolizeidirektion Wien habe vor kurzem einen wichtigen und richtigen Schritt in diesem Zusammenhang gesetzt. Denn seit kurzem unterstütze ein „GiP-Supportteam“ Polizistinnen und Polizisten in Wien bei Amtshandlungen mit Gefährdungs- und Gewaltpotenzial im privaten Bereich. Die Abkürzung „GiP“ steht dabei für „Gewalt in der Privatsphäre“. Weiters soll es spezielle Schulungen für ersteinschreitende Polizeibeamte geben. „Wir begrüßen diese Maßnahmen der Landespolizeidirektion Wien zur Gewaltprävention im häuslichen Bereich. Es ist wichtig, dass derartige Taten schon im Vorfeld verhindert werden können“, so Mahrer weiter.



Mahrer und Keri weisen in diesem Zusammenhang auch auf die seit 1. März verfügbare Notruf-App hin, bei der die Möglichkeit besteht mittels stillen Notruf möglich unbemerkt direkt bei der Polizei um Hilfe zu rufen.



Sicherheit hat oberste Priorität



„Immer noch wird jede fünfte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von psychischer oder physischer Gewalt. Deshalb braucht es eine Zivilgesellschaft, die Mut und Respekt aufbringt um hinzusehen. Sowie eine Politik, die das Problem der Gewalt fokussiert und auf Experten hört“, so Keri, die positiv auf das Gewaltschutzpaket von Bundesministerin Susanne Raab hinweist.



Jeder dritte Tatort eines Frauenmordes ist in Wien. Eine Früherkennung von möglicherweise gefährlichen Fällen sei daher enorm wichtig. „Die Sicherheit von Frauen und Mädchen muss daher oberste Priorität haben“, so Keri abschließend.​



