VPS Healthcare aus den VAE gründet Burjeel Holdings, um die nächste Generation seines Wachstums zu skalieren

Davos, Schweiz (ots/PRNewswire) - Am Rande der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums stellt die in den VAE ansässige Plattform für private Gesundheitsdienste 50 pädiatrische Stammzellentransplantationen für Flüchtlinge des Ukraine-Konflikts zur Verfügung

Das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige VPS Healthcare hat am Sonntag am Rande der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos die Gründung von Burjeel Holdings bekannt gegeben, um sein Gesundheitsangebot in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman und im gesamten Golfkooperationsrat zu konsolidieren. Als zwischengeschaltete Holdinggesellschaft, die im Rahmen von VPS Healthcare gegründet wurde, wird Burjeel Holdings auf dem Erbe der Organisation aufbauen, die mit ihrem Netzwerk von Krankenhäusern, spezialisierten Kliniken und verwandten Dienstleistungen ein unvergleichliches Kontinuum an einfühlsamer Pflege bietet.

„Burjeel Holdings ermöglicht es uns, unsere Gesundheitsangebote auf einer Plattform zu konsolidieren und ein integriertes Ökosystem zu schaffen, das unsere Vision, umfassende Gesundheitslösungen aus einer Hand anzubieten, weiterführt. Auf unserem Expansionskurs wird die Plattform die Grundlage für die Ausweitung unserer Aktivitäten in neuen Regionen im Golf-Kooperationsrat und darüber hinaus bilden. Sie wird uns auch in die Lage versetzen, strategische Unternehmensmaßnahmen zu ergreifen, die für unser künftiges Wachstum erforderlich sind", sagte Dr. Shamsheer Vayalil, Chairman und Managing Director von VPS Healthcare. „Wir sind stolz darauf, diese aufregende nächste Wachstumsphase am Rande der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos einzuleiten und damit unsere Vision der Erforschung, Erweiterung und des Ausbaus unserer Fähigkeiten zu repräsentieren."

Burjeel Holdings wird fast 60 Einrichtungen für alle sozioökonomischen Segmente unter einer Reihe von Marken betreiben, darunter Burjeel Hospitals, Medeor Hospital, LLH Hospital, Lifecare Hospital und Tajmeel. Ihr Flaggschiff, Burjeel Medical City, ist das größte private Krankenhaus in den VAE und das einzige von der ESMO akkreditierte Zentrum. Burjeel Holdings verfügt nicht nur über renommierte Exzellenzzentren von Weltrang, sondern auch über das größte Diagnosenetzwerk in den Vereinigten Arabischen Emiraten und das größte umfassende Krebszentrum des Landes. Burjeel Holdings wird maßgeblich dazu beitragen, die Mission von VPS Healthcare fortzuführen, Menschen auf der ganzen Welt eine hochwertige und umfassende medizinische Versorgung zu bieten.

Verbindung von Pflege, Umfang und Gemeinschaft zum Nutzen von Flüchtlingen aus der Ukraine

Dr. Shamsheer begann seine unternehmerische Laufbahn mit der Vision, eine gerechte Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Auf seinem Weg zur Verwirklichung dieser Vision hat er sich auch auf humanitäre Einsätze konzentriert. Gleichzeitig mit der Gründung von Burjeel Holdings kündigte Dr. Shamsheer, ein hoch angesehener Philanthrop, an, dass er 50 pädiatrische Stammzellentransplantationen zur Unterstützung der Ukraine sowie zusätzliche Unterstützung im Namen derjenigen, die sich der Unterstützungszusage im Burjeel House in Davos anschließen, zusagen wird.

Dr. Shamsheer und VPS Healthcare haben in den letzten 15 Jahren bei vielen humanitären Initiativen eine Vorreiterrolle gespielt. Im Jahr 2018 ermöglichte VPS Healthcare die Behandlung jemenitischer Kriegsopfer in seinen Krankenhäusern in Indien. Die Organisation bot die Initiative „100 kostenlose Herzoperationen" für Bedürftige als Hommage an den verstorbenen S.H. Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan.

„Ich freue mich, dass wir unsere Unterstützung für die vom Konflikt in der Ukraine Betroffenen ankündigen können. Mit diesem Beitrag wird die wichtige Aufgabe des Wiederaufbaus einer starken Gemeinschaft in der vom Krieg zerstörten Region unterstützt. Wir haben gesehen, dass Kinder, insbesondere diejenigen, die sich einer Krebsbehandlung unterziehen, am meisten unter diesem unglücklichen Konflikt leiden. Burjeel Holdings wird sich darum bemühen, ihnen die Pflege zukommen zu lassen, die sie so dringend benötigen", so Dr. Shamsheer.

VPS Healthcare kündigte die Gründung von Burjeel Holdings und sein Engagement zur Unterstützung der ukrainischen Flüchtlinge im Burjeel House am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos an. Das Burjeel House wird gezielte, gemeinschaftliche Dialoge zu Themen wie der Förderung einer gerechten Gesundheitsausbildung und medizinischer Innovation einleiten.

