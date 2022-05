Sommerspaß und Ferienlaune! Seit 50 Jahren versüßt das WIENXTRA-Ferienspiel die schulfreie Zeit

Wien (OTS) - Zum Schulschluss erhalten über 200.000 Volksschulkinder neben ihren Zeugnissen auch die WIENXTRA-Ferienspiel-Pässe. Diesen Sommer ist er gefüllt mit besonders vielen Spezial-Angeboten für abwechslungsreiche Ferien. WIENXTRA und die Stadt Wien feiern 50 Jahre Ferienspiel mit einem bunten Geburtstagsprogramm und einer Zeitreise in die Kindheit der 70er und 80er-Jahre. Seither hat sich viel verändert. Spaß und Spiel für alle Ferien-Kinder in Wien, gratis oder sehr günstige Aktionen und hohe Programm-Qualität - dieser Ursprungsidee bleibt das Ferienspiel bis heute treu.

Jedes Kind hat schöne Sommerferien verdient

Über Generationen hinweg schafft das Ferienspiel schöne Erlebnisse für alle Wiener Kinder und ihre Familien. Es lädt ein, die Fülle der Stadt zu erleben, Neues auszuprobieren oder einfach nur den Sommer zu genießen. Damit auch wirklich alle in den Genuss des vielfältigen Programms kommen, ist es seit Beginn an für alle leistbar. Diesen Sommer sind über die Hälfte aller Angebote gratis! Startschuss für das Geburtstagsprogramm 2022 ist das große Geburtstagsfest für alle Kinder am ersten Ferienwochenende im Resselpark am Karlsplatz.

„Mit den vielen Gratis-Angeboten ermöglicht das Ferienspiel Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe für alle Kinder und reagiert seit jeher auf die Bedürfnisse auch von einkommensschwachen Familien. Ich bin stolz, dass unsere Stadt diese Aktion seit so vielen Jahren ermöglicht und für erholsame und erlebnisreiche Ferien sorgt“, freut sich Christoph Wiederkehr, Vizebürgermeister und Stadtrat für Bildung und Jugend.

Zurück in die kultigen 70er und 80er

Seit 1972, dem Startjahr des Ferienspiels, hat sich einiges in der Stadt verändert, aber auch am Kindsein an sich. Eines ist aber geblieben: die Vorfreude auf die Sommerferien. WIENXTRA lädt bis Ende Juni alle Wiener_innen zu einer Zeitreise in die Sommerferien der Anfangsjahre des Ferienspiels ein. Auf wienxtra.at/50-jahre-ferienspiel und facebook.com/wienxtra.at erwachen Erinnerungen an eine Zeit, als in Wien noch keine U-Bahn fuhr, es noch keine Donauinsel gab und das Schleckeis im Freibad 3 Schilling kostete.

„Mückenstiche, Eis ohne Ende und unendlich viel Zeit mit Freundinnen und Freunden. Der Sommer war immer schon die beste Zeit im Jahr. Mit unserer Nostalgie-Kampagne wollen wir die schönsten Erinnerungen und damit auch die Vorfreude auf den kommenden Sommer wecken. Mit dem Ferienspiel ab 2. Juli haben dann alle die Möglichkeit, neue Erinnerungen für die nächste Generation zu sammeln.“, schwärmt Jutta Hofer, Leiterin des Ferienspiels bei WIENXTRA.

Der Sommer kann kommen

Judo und Kinderkino, Theater im Park, Fledermaus-Touren, Hip-Hop und noch vieles mehr: Das Geburtstagsprogramm lädt alle Kinder zum Mitmachen und Ausprobieren ein und ist heuer mit vielen Highlights gefüllt. Am 2. und 3. Juli eröffnet ein großes Geburtstagsfest im Resselpark am Karlsplatz das Sommerferienspiel. Über 50 Mitmach-Stationen zum Basteln, Spielen und Erkunden und eine Festbühne mit großen und kleinen Stars verbreiten Feierlaune. Mit dabei sind Almande Belfor, Kasperl & CO, Bernhard Fibich und Kiri Rakete. In der Holli-Bim genießen die Geburtstagsgäste fröhliche Live-Musik und fahren eine Ringrunde.

Den ganzen Sommer laden dann über 150 Aktionen ein, die Stadt zu entdecken, Neues auszuprobieren oder einfach nur den Sommer mit Freundinnen und Freunden und der Familie zu genießen. An vier Terminen im Juli und August verwandeln sich mehrere Parks bei „Vorhang auf im Park“ in eine Theaterbühne; die Cinemagic-Matineen laden ins Kino bei freiem Eintritt inkl. Popcorn und Getränk zum Astrid-Lindgren-Klassiker „Michel muss mehr Männchen machen“; gebastelt und geträumt wird in der Ferienwerkstatt in der WIENXTRA-Stadtbox. Und bevor die Schule wieder losgeht, lädt das Ferienspiel Ende August zu Spiel und Spaß ins Rathaus.

Hollis Aktivräder touren bereits seit Mitte Mai durch Wiens Grätzl und bringen Abwechslung in Parks und auf beliebte Plätze. Zusätzlich fährt das Geburtstagsfahrrad durch die Stadt. Im Gepäck steckt eine Mitmachausstellung, bei der Kinder und Familien die Geschichte des Ferienspiels spielerisch erleben.

Extra zum Jubiläum erscheint ein neues Minibuch „Hollis-Abenteuer“. In der Bilder-Buchgeschichte holen WIENXTRA-Maskottchen Holli und seine Freundinnen und Freunde das gestohlene Geburtstagsfest zurück.



Die Anfänge des Ferienspiels

In den Sommerferien 1972 rief die Stadt Wien zum ersten Mal zum „Fahrt zum Spiel“ auf. Von Vizebürgermeisterin Gertrude Fröhlich-Sandner initiiert, sollte diese Aktion allen Kindern in Wien Erholung und Abenteuer bieten. Vor allem für Kinder, deren Eltern ihnen keinen Urlaub ermöglichen konnten. Daraus entstand das Wiener Ferienspiel, das bis heute auf kostenlose und günstige Aktivitäten setzt. Das Ferienspiel wird vom Verein WIENXTRA durchgeführt in Kooperation mit der Stadt Wien - Bildung und Jugend.

Rückfragen & Kontakt:

WIENXTRA-Ferienspiel:

Jutta Hofer

Tel.: 01 909 4000 84090

E-Mail: jutta.hofer @ wienxtra.at



PRESSEKONTAKT:

WIENXTRA-Kommunikation

Kristina Grgić

Tel.: 01 909 4000 84381

E-Mail: kristina.grgic @ wienxtra.at



Mag.a Julia Kernbichler

Mediensprecherin des Vizebürgermeisters Christoph Wiederkehr, MA

+43 664 84 915 46

julia.kernbichler @ wien.gv.at