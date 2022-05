Mit der zweiten Staffel ihrer Corona Studios Originalserie „Free Range Humans" ermutigt die globale Biermarke Corona Menschen dazu, dem Ruf der Natur zu folgen

London (ots/PRNewswire) - Corona finanziert von der Natur inspirierte Projekte, um Menschen wieder mit der Natur in Verbindung zu bringen

Corona, eine globale Marke von AB InBev, feiert heute den Start der zweiten Staffel ihrer preisgekrönten Originalserie Free Range Humans: Nature Is Calling, die ab sofort auf Coronas YouTube Kanal ausgestrahlt wird.

In den vergangenen 200 Jahren ist der Anteil der städtischen Bevölkerungen weltweit von 2 Prozent auf 50 Prozent* gestiegen (Population Reference Bureau, 2004). Die eklatantesten Beispiele für diesen Urbanisierungstrend sind die Megastädte, in denen mehr als 10 Millionen Menschen leben, von denen wiederum mehr als 90 Prozent ihres Lebens in geschlossenen Räumen verbringen, was zu einer weitgehenden Abkopplung von der Natur führt. Die Pandemie hat dieses Problem noch verschärft.

„Die Menschen sehnen sich nach einer Verbindung zur Natur, fühlen sich jedoch durch ihre tägliche Routine und ihr Leben in der Stadt eingeschränkt", so Felipe Ambra, Global Corona Vice President. „Free Range Humans erzählt zuversichtliche Geschichten von Menschen, die wieder Anschluss an die Natur gefunden haben. Um das Konzept greifbar zu machen, werden außerdem temporäre Oasen für Stadtbewohner eingerichtet, in denen diese erleben können, wie sich schon wenige Minuten in der Natur positiv auf das körperliche und geistige Wohlbefinden auswirken können."

Corona Studios, ein dynamischer globaler Content-Anbieter, der Corona exklusiv außerhalb der USA betreibt und vermarktet, rief Free Range Humans im Jahr 2019 ins Leben. Wie die Marke Corona steht auch die Serie im Zeichen der Natur und des Strandlebens. Die erste Staffel wurde weltweit mehr als 100 Millionen Mal aufgerufen.

Die sechs neuen Episoden der zweiten Staffel portraitieren Menschen aus aller Welt, die sich aus den Zwängen des Alltags befreit haben, um der Natur näher zu kommen und sich für die Dinge zu engagieren, die ihnen am Herzen liegen.

„Die erste Staffel basiert auf der Erkenntnis, dass Menschen 90 Prozent ihres Lebens in Innenräumen verbringen.** Aber nur wenige von uns folgen dem Impuls, den Bürojob an den Nagel zu hängen und in der freien Natur nach Sinn zu suchen", sagt Nick Sonderup von Coronas Kreativagentur Pereira O'Dell. „Die zweite Staffel erzählt die Geschichten von sechs Menschen, die beschlossen haben, sich der Natur zuzuwenden, um einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen."

Folgende Darsteller sind in der zweiten Staffel von Free Range Humans zu sehen:

Loyiso Dunga (Südafrika), „The Kelp Keeper" (Der Seetang-Wärter) – Loyiso ist Meeresbiologe und setzt sich seit 11 Jahren für die Erhaltung und Pflege der Unterwasser-Tangwälder ein, die für die Hälfte der Sauerstoffproduktion in der Erdatmosphäre sorgen.

Maroitai Tehio (Französisch-Polynesien), „The Coral Gardener" (Der Korallen-Gärtner) – Maroitai setzt sich für die Korallen des Ozeans ein, indem er ein Netzwerk von Korallen-Baumschulen mit den Coral Gardeners aufbaut, einer Organisation, die eine globale Bewegung zur Rettung der Riffe initiiert hat. Die Korallenbestände im Meer beherbergen ein Viertel aller Meereslebewesen, und fast 50 % dieser Bestände wurden in den vergangenen 30 Jahren zerstört.

Jessica Hutchinson (Kanada), „The Ecosystem Guardian" (Die Ökosystem-Wächterin) – Jessica ist Renaturierungsökologin bei der Redd Fish Restoration Society. Gemeinsam mit der Organisation steht sie an vorderster Front, um dem Lebensraumverlust der nordamerikanischen pazifischen Lachspopulation entgegenzuwirken.

Santiago Figueroa (Chile), „The Cacti Padre" (Der Kaktus-Pate) – Santiago trägt dazu bei, die Wüste am Leben zu erhalten, indem er sich für den Erhalt der einheimischen Kakteen Chiles einsetzt, von denen die Hälfte inzwischen vom Aussterben bedroht ist.

Martina Alvarez (Argentinien/Mexiko), „The Shark Advocate" (Die Hai-Verfechterin) – Martina (@oceanomartina) geht mit dem gefürchtetsten Raubtier des Ozeans auf Tauchgang, um vorgefertigte Meinungen zu entkräften und darauf aufmerksam zu machen, dass jedes Jahr über 100 Millionen Haie aufgrund illegaler Fischerei getötet werden.

Zenilton "Tinho" Pereira (Brasilien), „The Sea Turtle Protector" (Der Meeresschildkröten-Schützer) – Tinho ist Mitglied von Project Tamar, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für den Schutz der vom Aussterben bedrohten Meeresschildkröten an der brasilianischen Küste einsetzt. Nur eine von 1000 Meeresschildkröten überlebt nach der Geburt, und fast alle Arten sind vom Aussterben bedroht.

Um die zweite Staffel von Free Range Humans gebührend einzuläuten, will Corona Menschen zu einer neuen Verbindung mit der Natur verhelfen, indem es dynamische natürliche Installationen in dicht besiedelten Städten auf der ganzen Welt errichtet. Die immersive urbane Oase wird Menschen dazu aufmuntern, dem Ruf der Natur zu lauschen und Wegweisern zu einer bezaubernden Naturoase zu folgen, die sie zum Verweilen und Innehalten einlädt.

Diejenigen, die sich von den Geschichten der Serien-Darsteller inspiriert fühlen, sind aufgerufen, sich für den Free Range Fund von Corona zu bewerben. Der Free Range Fund vergibt sieben Zuschüsse in Höhe von 10 000 US-Dollar als Startkapital für Teilnehmer, die den Sprung wagen und ihrem einzigartigen Ruf der Natur folgen. Der Fonds nimmt ab dem 25. Mai in Südafrika Bewerbungen in ausgewählten Märkten entgegen, aus denen jeweils ein Gewinner gekürt wird.

Free Range Humans wurde ursprünglich von Wieden+Kennedy Amsterdam konzipiert, von Pereira O'Dell als globale Unterhaltungsplattform entwickelt und von Monsters Children produziert. Als Teil von Coronas globaler Feier zum Auftakt der zweiten Staffel können Zuschauer am Mittwoch, den 25. Mai 2022, auf Coronas YouTube-Kanal eine virtuelle Live-Diskussion mit ausgewählten Cast-Mitgliedern verfolgen.

