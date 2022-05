Auflösung einer Versammlung

Wien (OTS) - Vorfallszeit:25.05.2022, 08:00 – 14:00 Uhr Vorfallsort:22., Hausfeldstraße

Am Morgen des heutigen Tages besetzten rund 100 Aktivisten Baufahrzeuge und Baucontainer in der Hausfeldstraße, um erneut den Bau der Stadtstraße zu behindern.

Gegen 08:15 Uhr wurden die Aktivisten aufgefordert die Baustelle zu verlassen, was einige wenige auch taten, ein Großteil blieb jedoch auf dem Gelände. Einige Aktivisten ketteten sich zusammen oder klebten sich fest.

Nach Verstreichen einer durchgesagten Frist zum freiwilligen Verlassen des Geländes wurde gegen 09:15 Uhr mit der Auflösung der Versammlung begonnen. Die Aktivisten wurden unter größtmöglicher Schonung vom Gelände gebracht und deren Identität festgestellt. Jene, deren Identität nicht feststell-bar war, wurden vorläufig festgenommen.

Im Verlauf des gesamten Einsatzes wurden 95 Personen vorläufig festgenommen, großteils weil die Identitäten nicht festgestellt werden konnten. Einer von ihnen wurde wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen. Sämtliche Aktivisten, die nach der Aufforderung das Gelände zu verlassen und dem Verstreichen der eingeräumten Frist die Baustelle weiter besetzten, wurden angezeigt.

Durch die in der Einsatzplanung festgelegten Maßnahmen ist es der Wiener Polizei gelungen, die gesetzlichen Aufgaben rasch, mit der gebotenen Sorgfalt und möglichster Schonung der Aktivisten durchzuführen.

