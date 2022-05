FPÖ-Angerer: SPÖ-ÖVP-Koalition trägt die volle Mitverantwortung für Beschädigung des Klagenfurter Flughafens!

Unterstützung durch externe Experten notwendig – Flughafen-Streit zwischen SPÖ und ÖVP muss sofort beendet werden

Klagenfurt (OTS) - „Die SPÖ-ÖVP-Koalition hat für die mittlerweile leider eingetretene massive Beschädigung des Klagenfurter Flughafens die volle Mitverantwortung. Der Ausgangspunkt des heutigen Desasters, in dem die Landesregierung steckt, war die Teilprivatisierung im Jahr 2018, der auch der Landesrechnungshof ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt hat. Es ist leider zu bezweifeln, dass dieselben Verantwortlichen jetzt in der Lage sein werden, einen Weg aus dieser Sackgasse, in die sie sich begeben haben, zu finden. Die Causa erweist sich als Totalversagen von SPÖ und ÖVP zum Schaden des Wirtschaftsstandes Kärnten und eine weitere Verschleuderung von Landesvermögen“, betont FPÖ-Landesparteiobmann NAbg. Erwin Angerer.

„Der Flughafen-Streit zwischen SPÖ und ÖVP zu Lasten des Wirtschafts-und Tourismusstandortes Kärnten muss sofort beendet werden. Ich empfehle der Landesregierung dringend, Unterstützung von erfahrenen Experten beizuziehen, um einen Weg aus ihrer Sackgasse zu finden. Um eine Lösung im Sinne des Landes zu erarbeiten ist professionelles Know-how notwendig“, fordert Angerer.

Diese Notwendigkeit zeige sich vor allem auch daran, dass ÖVP-Landesrat Gruber in der letzten Sondersitzung des Landtages auf Fragen der FPÖ erklärt hat, dass er in Abstimmung mit der Stadt Klagenfurt sei und dass es Rechtssicherheit für den Fall eines Rückkaufes gäbe. „Diese Aussagen Grubers werden mit dem gestern von der Stadt Klagenfurt vorgelegten Gutachten von Univ.-Prof. Rüffler komplett widerlegt! Hat Gruber vor dem Landtag die Unwahrheit gesagt? Wie werden daher Landesrat Gruber in der nächsten Landtagssitzung am 9. Juni erneut befragen, welche konkreten Auswirkungen ein Rückkauf hätte und wie sein ´Plan B´ konkret aussieht“, so der FPÖ-Chef.

Zu den heutigen Aussagen von Wirtschaftskammer-Präsident Mandl erklärt Angerer, dass die Wirtschaftskammer und insbesondere der ehemalige Präsident Franz Pacher die Teilprivatisierung mit dem Verkauf von 74,9 % des Flughafen-Areals immer befürwortet hat. „Einmal mehr zeigt sich, dass der Vorschlag der FPÖ der richtige gewesen wäre, den Flughafen-Betrieb und den Besitz der Grundstücke zu trennen. Aber davon haben damals alle anderen leider nichts hören wollen!“

