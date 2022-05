AUVA-„Back to Life“-Award Wien für Gerhard Hudecek aus Liesing

Wien (OTS) - Für seinen engagierten und vorbildhaften Weg zurück ins Leben wurde der heute 85-jährige Gerhard Hudecek bereits im Jahr 2020 mit dem AUVA-„Back to Life“-Award geehrt. Da eine offizielle Preisverleihung pandemiebedingt immer wieder verschoben werden musste und angesichts des gesundheitlichen Risikos für den Preisträger schließlich abgesagt wurde, überreichte die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) den Preis am Mittwoch, 25. Mai 2022 nun persönlich.

Der Vorsitzende der AUVA Landestelle für Wien, Peter Engelbrechtsmüller und der Landestellen-Direktor Reinhard Minixhofer besuchten Gerhard Hudecek dafür bei sich zu Hause im 23. Wiener Gemeindebezirk und überreichten ihm die Trophäe und die Urkunde.

„Gerhard Hudecek ist der älteste Preisträger, der den AUVA-‚Back to Life‘-Award jemals bekommen hat. Er strahlt so viel positive Energie aus und ist ein Beispiel dafür, dass man auch nach einem schweren Schicksalsschlag sein Leben wieder mit Freude und selbstbestimmt in die Hand nehmen kann. Auch wenn eine festliche Preisverleihung leider nicht möglich ist, wollten wir ihm den Preis unbedingt persönlich überbringen“ , sagt KR Peter Engelbrechtsmüller, Vorsitzender der AUVA-Landesstelle Wien. „Hinter jedem Arbeitsunfall steht ein menschliches Schicksal. Manchmal bedeutet ein Arbeitsunfall eine Zäsur im Leben, manchmal aber auch einen Neuanfang und einen Weg zurück ins Leben. Das möchten wir mit dem ‚Back to Life‘-Award zeigen und anderen Betroffenen Mut machen“, unterstreicht der Landestellen-Direktor Reinhard Minixhofer.

Stellvertretend für die Wirtschaftskammer Wien und die Gewerkschaft Bau-Holz überreichte der Vorsitzende Peter Engelbrechtsmüller dem Preisträger auch einen Warengutschein im Wert von € 2.000.- beziehungsweise einen Gutschein für einen Wellness-Urlaub in einem barrierefreien Hotel.

Arbeitsunfall mit 52 Jahren

Gerhard Hudecek erlitt im Alter von 52 Jahren einen schweren Arbeitsunfall. Als er auf einer Baustelle schnell ein paar Maße nehmen wollte, rutschte die Leiter seitlich weg und Hudecek stürzte fast fünf Meter hinunter. Er wurde sofort notoperiert. Durch den Bruch von zwei Lendenwirbeln blieb eine inkomplette Querschnittlähmung als Folge des Unfalls zurück.

Im AUVA-Rehabilitationszentrum Weißer Hof in Klosterneuburg/NÖ wurde Herr Hudecek sechs Monate intensiv auf das Leben nach dem Arbeitsunfall vorbereitet und lernte trotz Behinderung selbstständig zu leben. „Die Rehabilitation hat mir nicht nur körperlich geholfen, sondern auch psychisch. Ich konnte danach besser mit meiner Situation umgehen“, sagt Hudecek. Nachdem er nach Hause entlassen wurde, nahm der ehemalige Bauleiter seine letzte Baustelle in Angriff: den barrierefreien Umbau seines Hauses. „Das war für mich ein Auftrieb und eine Beschäftigung“, erzählt Hudecek. „Und es hat mir auch nochmals einen völlig neuen Blick auf das Bauen vermittelt. Vorher habe ich, selbst als Fachmann, vieles nicht bedacht. Ich dachte: ‚Was ist schon eine Stufe?‘“ Mit einem Lift, der fünf Ausstiege hat, kann sich Gerhard Hudecek heute gut durch das Haus bewegen.

Mit dem Rückhalt der Familie ist alles schaffbar

Heute ist Gerhard Hudecek 85 Jahre alt und seit 33 Jahren im Rollstuhl. „Es ist ein Kampf, der sich jeden Tag wiederholt“, sagt er. Diesen Kampf nimmt er aber immer wieder aufs Neue auf. Im Garten vor dem Haus geht er jeden Morgen eine halbe bis dreiviertel Stunden auf Krücken. Ein anstrengendes Training, da er sein ganzes Gewicht auf den Händen tragen muss. Den Ehrgeiz und den Willen, es aus eigener Kraft zu schaffen, hatte Herr Hudecek schon immer. Vom Maurer arbeitete sich der dreifache Familienvater zum Bauleiter hoch.

Immer an seiner Seite: Ehefrau Helga, mit der Herr Hudecek heuer den 62. Hochzeitstag feiert. „Ohne meine Frau Helga hätte ich das alles nicht durchgehalten. Dank ihr und unseren Kindern sitze ich heute noch so da, wie Sie mich erleben“, sagt „Hudi“, wie ihn Helga liebevoll nennt. Die Auszeichnung mit dem „Back to Life“-Award ehrt ihn: „Ich freue mich und bin auch ein bisschen stolz, dass man einen, der nicht mehr kann, trotzdem noch auszeichnet“, sagt Gerhard Hudecek bescheiden.

Über den AUVA-„Back to Life“-Award

Der AUVA-„Back to Life“-Award wird seit 1997 von der AUVA-Landesstelle Wien vergeben. Mit dem Award werden Menschen ausgezeichnet, die ihre Angehörigen nach schweren Arbeitsunfällen zu Hause pflegen. Seit 2016 geht der Preis unter neuem Namen auch an Menschen, die sich nach schweren Arbeitsunfällen mit einer beispielhaften sozialen und beruflichen Rehabilitation ins Leben zurückgearbeitet haben und damit vielen Menschen Mut machen.





