Neues „Österreich-Bild“ aus dem Landesstudio Kärnten: Klimaberg Katschberg – Pflanzenkohle trifft Tourismus

Am 29. Mai um 18.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - „Klimaberg Katschberg“ versteht sich als ein ganzheitliches Nachhaltigkeitskonzept einer Tourismusregion. Das vorrangige Ziel ist es, bis 2030 CO2-neutral zu werden. Dabei trifft sogenannte Klimakohle auf den Tourismus. Barbara Altersberger war mit einem Kamerateam am klimafreundlichen Berg unterwegs. Zu sehen in einem „Österreich Bild“ aus dem Landesstudio Kärnten am Sonntag, dem 29. Mai 2022, um 18.25 Uhr in ORF 2.

Pflanzenkohle wurde bereits als „Terra Preta“ in der Antike von den Ureinwohnern im Amazonasgebiet hergestellt, um ihre Ackererde fruchtbarer zu machen. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat man die Qualität dieser Kohle wiederentdeckt und erzeugt sie nun mittels moderner industrieller Verfahren. Ihre Vorzüge für den Klimahaushalt der Erde bestehen darin, dass sie das Kohlendioxid im Verhältnis 1:3 bindet und bis zu tausend Jahre dessen Wiedereintritt in die Atmosphäre verhindert sowie große Mengen an Wasser und Nährstoffen speichert.

Mit Mikroorganismen vermengt, mutiert die Klimakohle zur Klimaerde. Am Klimaberg Katschberg werden Weideflächen, Skipisten, Flachdächer, Gartenbeete und Hochbeete damit angereichert. Durch die Klimaerde gedeiht sogar der Hopfen auf 1.600 Metern Seehöhe.

Auf dem Humus der Klimaerde wächst nun eine ganze Klimaschutzphilosophie für einen nachhaltigen, umweltschonenden Tourismus am Katschberg: Gästeanimation zu einem umweltbewussten Verhalten, Hochbeete als Wahrzeichen vor den Hotels und Hütten, rein pflanzliche und regionale Klimamenüs, Förderung der Elektromobilität in allen Bereichen, CO2-neutrale Baumaßnahmen in den Betrieben, Biomasseheizwerk zur autarken Wärme- und Stromversorgung sowie sich stetig vermehrende Projekte zur regionalen Kompensation des unvermeidbaren Kohlendioxids.

Die Botschaft muss weitergetragen werden. Jährlich im Sommer findet nun am Berg ein Klimagipfel statt. „Klimaberg Katschberg“ sieht sich als Vorreiter, Berater und Netzwerker für nachhaltigen Tourismus in den Alpen.

Gestaltung und Redaktion: Barbara Altersberger

Kamera: Alfred Bein, Robert Kogler, Günther Schratzer

Ton: Georg Ulbing, Kevin Haas

Schnitt und Tonmischung: Markus Gangl

Sprecher: Andreas Kimeswenger

Musikalische Beratung: Josef Nadrag

Produktion: ORF Kärnten © 2022

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

