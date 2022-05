Präsident des ukrainischen Parlaments Stefantschuk im Juni zu Gast im Parlament

Austausch mit Nationalratspräsident Sobotka und Parlamentsfraktionen

Wien (PK) - Der Präsident der ukrainischen Werchowna Rada Ruslan Stefantschuk wird am 14. Juni zu Gast im Parlament sein. Neben Gesprächen mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ist eine Rede an die Abgeordneten des Nationalrats im Rahmen einer Veranstaltung vor Beginn der Nationalratssitzung geplant. Thema war der Besuch Stefantschuks heute in einer Präsidialkonferenz des Nationalrats.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine haben mit Abgeordneten der Werchowna Rada bereits einige Gespräche im Hohen Haus vor Ort als auch per Videokonferenz stattgefunden, zuletzt zwischen den Außenpolitischen Ausschüssen der beiden Parlamente. Für kommenden Montag ist ein virtuelles Treffen mit Mitgliedern des Bundesrats angesetzt. (Schluss) keg

