SOS Mitmensch: Begrüßen Eintreten von Bundespräsident Alexander Van der Bellen für faires Staatsbürgerschaftsrecht

Hohe Staatsbürgerschafts-Hürden machen Österreich zum Schlusslicht in Europa

Wien (OTS) - SOS Mitmensch begrüßt das Eintreten von Bundespräsident Alexander Van der Bellen für ein Überdenken der hohen Staatsbürgerschaftshürden in Österreich. Laut unabhängigen Studien, wie dem „Migrant Integration Policy Index“, gehe kein anderes Land in der EU restriktiver beim Zugang zur Staatsbürgerschaft vor, so SOS Mitmensch. Selbst hier geborene Kinder und Jugendliche würden großteils vom Erwerb der Staatsbürgerschaft ausgeschlossen, kritisiert die Menschenrechtorganisation.

„Jeden Tag kommen in Österreich 48 Kinder zur Welt, ohne die österreichische Staatsbürgerschaft zu erhalten, obwohl ihre Eltern großteils schon viele Jahre hier leben. Den Kindern werden Anerkennung, gleiche Rechte und gleiche Chancen verwehrt“, übt Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch, Kritik an der restriktiven Staatsbürgerschaftspolitik der Bundesregierung. Pollak verweist auf Zahlen der Statistik Austria wonach die Gesamtzahl der in Österreich geborenen Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft im vergangenen Jahr auf über 250.000 Menschen angewachsen sei und stetig weiter wachse. Von 1.000 Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft werden laut Statistik Austria pro Jahr nur sechs eingebürgert. Selbst in Österreich geborene Kinder, deren Eltern schon Jahre hier leben, müssten einen Einkommensnachweis erbringen, um überhaupt eine Chance auf die Staatsbürgerschaft haben, berichtet SOS Mitmensch-Sprecher Pollak.

SOS Mitmensch hat im vergangenen Jahr die „#hiergeboren-Initiative“ gestartet, die von mehr als 40.000 Menschen unterzeichnet wurde und von zahlreichen Betroffenen, Expert*innen und prominenten Persönlichkeiten unterstützt wird. Die Menschenrechtsorganisation fordert unter anderem ein bedingungsloses Recht auf die österreichische Staatsbürgerschaft für hier geborene und hier aufgewachsene Kinder, deren Eltern schon Jahre in Österreich leben.

