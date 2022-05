ORF-„matinee“ am 29. Mai: Andalusien-Zweiteiler und „Stars unter Palmen – Die Preisverleihung der 75. Filmfestspiele von Cannes“

Außerdem: „Die Kulturwoche“

Wien (OTS) - Passend zu den bevorstehenden Salzburger Pfingstfestspielen, wo sich Anfang Juni alles um die Stadt Sevilla dreht, führt die „matinee“ am Sonntag, dem 29. Mai 2022, um 9.05 Uhr in ORF 2 ihr Publikum in die südlichste Provinz von Spaniens Festland. Auf dem Programm steht die zweiteilige Dokumentation:

„Andalusien – Spaniens mythischer Süden“, die zunächst „Von Sevilla an die Küste“ und danach „Von Granada in die Berge“ (9.50 Uhr) reist. Anschließend macht der von Clarissa Stadler präsentierte ORF-Kulturvormittag einen Abstecher an die französische Riviera und präsentiert „Stars unter Palmen – Die Preisverleihung der 75. Filmfestspiele von Cannes“ (10.35 Uhr). „Die Kulturwoche“ (10.50 Uhr) beschließt mit aktuellen Berichten und Tipps zum heimischen Kulturgeschehen die „matinee“ am Sonntag.

„Andalusien – Spaniens mythischer Süden: Von Sevilla an die Küste“ (9.05 Uhr)

Über ein ganzes Jahr hat ein Filmteam unter der Regie von Claudius Gehr für einen Zweiteiler über Andalusien die Menschen und die Natur dieser einmaligen Region beobachtet. Im Mittelpunkt der ersten Folge „Von Sevilla an die Küste" steht der andalusische Cowboy Faustin, der im Nationalpark Coto de Doñana an der Atlantikküste Wildpferde zusammentreibt. Über Fischerei, Olivenanbau, die Herstellung des weltberühmten Schinkens … die Andalusier sind reich an über Generationen überliefertem Wissen und Können. Tradition spielt überall in Andalusien eine große Rolle. Allem voran macht jedoch die Bevölkerung den Landstrich so besonders.

„Andalusien – Spaniens mythischer Süden: Von Granada in die Berge“ (9.50 Uhr)

Wüste und schneebedeckte Berge, tief verwurzelter Katholizismus und islamisches Erbe, weiße Dörfer und prachtvolle Paläste: Das ist Andalusien. Im äußersten Süden ist Spanien so abwechslungsreich und faszinierend wie nirgends sonst. Gelegen zwischen zwei Meeren und zwei Kontinenten, ist die Provinz eine Welt für sich. Exotisch, und doch ein Stück Europa. Der Film zeigt die kulturelle Vielfalt dieser Region, begleitet Pilger, die sich zu Pfingsten in den kleinen Ort zur Heiligen Jungfrau von El Rocío aufmachen und entdeckt mit Alberto Montejo die Geheimnisse der Palaststadt Medina Azahara in Córdoba. Mit dem Frühling beginnt in Sevilla eines der wichtigsten Ereignisse des Jahres: die Feria de Abril, ein Volksfest mit Flamenco-Musik, -Kleidern und -Gitarren.

„Stars unter Palmen – Die Preisverleihung der 75. Filmfestspiele von Cannes“ (10.35 Uhr)

Cannes hat heuer seinen Ruf als wichtigstes Filmfestival der Welt wieder einmal bestätigt. Bei der 75. Ausgabe haben sich, wie vor Corona-Zeiten, viele internationale Filmstars auf dem roten Teppich versammelt. Von Kristen Stewart über Julianne Moore bis hin zu Tilda Swinton, Idris Elba und Tom Cruise. Auch politisch hat Cannes ganz klar Stellung bezogen. So wurde der vor wenigen Wochen aus Moskau geflüchtete russische Regisseur Kirill Serebrennikov mit seinem jüngsten Film „Tchaikovsky’s Wife“ zum Wettbewerb eingeladen. Und in einem „Special Screening“ fand die Uraufführung von „Mariupolis 2“ statt – in Gedenken an den litauischen Regisseur Mantas Kvedaravicius, der während der Dreharbeiten zu seinem Film in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol vom russischen Militär getötet wurde. Christian Konrad und Alexander Bogner berichten in dieser Rückschau von der Preisverleihung und präsentieren die Stars und filmischen Höhepunkte der 75. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele Cannes.

