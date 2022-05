„Hubschrauber-Fliegen im Wohnzimmer“: Der GP von Monaco live im ORF

Von 27. bis 29. Mai in ORF 1

Wien (OTS) - Vom vor drei Jahre verstorbenen Niki Lauda stammt jener Spruch, der den Grand Prix von Monaco am besten charakterisiert. Auf dem engen Stadtkurs mit einem Formel-1-Auto zu fahren sei wie „Hubschrauber-Fliegen im Wohnzimmer“. Und genau von diesen Straßenschluchten melden sich Ernst Hausleitner und Alexander Wurz ab Freitag, dem 27. Mai 2022, live in ORF 1.

Nur wenige Tage nach dem Grand Prix in Barcelona meldet sich das Kult-Duo vom Klassiker aus Monte Carlo. Erneut kommentieren die beiden sämtliche Sessions live von vor Ort. Aus dem Paddock und aus der Boxengasse meldet sich Ferdinand Habsburg mit den neuesten Erkenntnissen. Für die Interviews sorgen diesmal gleich zwei ORF-Reporter: Christian Diendorfer und Teamleiter Marc Wurzinger liefern den ORF-Formel-1-Fans aktuelle Statements der Reichen, Schönen und Schnellen. Alle Celebrities, Berühmtheiten und Formel-1-Protagonisten werden von den beiden vor das ORF-Mikrofon gebeten. Die umfassende Berichterstattung gipfelt am Renn-Sonntag, dem 29. Mai, in einem „Formel 1 Motorhome“ in Überlänge.

Der GP-Fahrplan in ORF 1

Freitag, 27. Mai

13.50 Uhr: Erstes freies Training

16.40 Uhr: F1 News

16.55 Uhr: Zweites freies Training

Samstag, 28. Mai

12.50 Uhr: Drittes freies Training

15.40 Uhr: F1 News

15.55 Uhr: Qualifying

Sonntag, 29. Mai

13.40 Uhr: F1 News

14.25 Uhr: GP von Monaco – Das Rennen

17.15 Uhr: F1 Motorhome

Die Formel-1-Saison auf sport.ORF.at, ORF-TVthek und im ORF TELETEXT

Mit dem multimedialen Formel-1-Package von sport.ORF.at und ORF-TVthek sind Motorsport-Fans auch online immer auf dem Laufenden:

sport.ORF.at stellt Live-Ticker bei Qualifyings und Rennen bereit, bringt Vorschauen sowie Rennanalysen und präsentiert umfassende Tabellen und Statistiken. Außerdem schnüren ORF-TVthek und sport.ORF.at ein Streaming-Package, das Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote aller TV-Übertragungen des ORF-Fernsehens sowie des Magazins „F1 Motorhome“ beinhaltet. Auch im ORF TELETEXT können sich Interessierte via Storys, Live-Ticker, Tabellen etc. jederzeit über das aktuelle Formel-1-Geschehen informieren.

