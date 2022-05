4. Bezirk: Ende der Möbel-Schau „Thonet oder Do‘ Net?“

Rauchfangkehrer-Museum zeigt Bugholzmöbel nur mehr am 29.5.

Wien (OTS/RK) - Über 150 historische Bugholzmöbel präsentiert das Rauchfangkehrer-Museum (4., Klagbaumgasse 4) seit 2020 in der mehrfach verlängerten Ausstellung „Thonet oder vielleicht Do‘ Net?“. Nun endet die liebevoll arrangierte Schau: Nur mehr am Sonntag, 29. Mai, können hübsche Möbelstücke der Firma Thonet und weiterer Hersteller, von Stühlen in vielerlei Ausführungen bis zu Bänken, Tischen, Notenständern, Spielsachen und anderen Exponaten, besichtigt werden. Das Museum ist Sonntag von 10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist gratis. Gestalter der Sonder-Ausstellung ist der ehrenamtliche Museumsleiter, Günter Stern. Beantwortung von Fragen: Telefon 734 35 40. Information per E-Mail: rauchfang@bezirksmuseum.at.

Vor dem Ankauf historischer Möbel ist die Echtheit der Stücke zu prüfen und darauf macht der Ausstellungstitel „Thonet oder vielleicht Do‘ Net?“ aufmerksam. Für diese Schau konnte Rauchfangkehrer-Meister Günter Stern zahlreiche sehenswerte Objekte auftreiben, beispielsweise eine Thonet-Liege, einen Spieltisch und einen Salontisch. Schaukelstühle sind ebenso zu finden wie Betstühle, Kaminstühle, Puppenstuben-Mobiliar sowie Bücher und sonstige Schriften. Es handelt sich um Leihgaben von 12 Sammler*innen. Die Sonder-Ausstellung hat die Devise „Verliebt in schöne Bugholzmöbel“. Hinter den Kulissen laufen erste Vorbereitungen für die nächste Präsentation, in der die Historie eines besonderen Gotteshauses dokumentiert wird. Das Rauchfangkehrer-Museum auf der Wieden gehört der „ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen“ an. Besucher*innen müssen die aktuellen Corona-Richtlinien einhalten. Detaillierte Angaben über das Museum im Internet: www.rauchfangkehrermuseum.at.





