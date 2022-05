Innovation als Schlüssel: mit Technologie nachhaltig Zukunft gestalten

Digitale Lösungen sind wichtige Werkzeuge, um gesetzte Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, bedürfen aber auch des richtigen Einsatzes und setzen kritisches Hinterfragen bestehender Prozesse und Geschäftsmodelle voraus. Gerade IT kann ein toller Enabler sein, Technologie allein kann uns aber nicht retten. Es braucht die richtige Strategie, um tatsächlich nachhaltig zu agieren und gleichzeitig handfesten Mehrwert zu schaffen – und zwar für Wirtschaft und Umwelt Stefan Novoszel, Head of Sustainable Software Solutions der Zühlke Group 1/5

Der neue Well Architected Sustainability Pillar für Nachhaltigkeit hilft Unternehmen ihre Architektur zu optimieren Thomas Blood, Lead Digital Innovation EMEA bei AWS 2/5

Zum Beispiel beginnt die Frage nach dem CO2-Ausstoß bereits mit der Wahl der Programmiersprache Thomas Blood, Lead Digital Innovation EMEA bei AWS 3/5

Die acht wärmsten Jahre weltweit waren die letzten acht Jahre. Wer glaubt noch daran, dass das Zufall ist? Marcus Wadsak, Leiter der ORF-Wetterredaktion, Autor und Gründer „Climate without Borders“ 4/5

Digitale Prozesse im Endanwender-Bereich können dabei helfen sinnvolle Verhaltensweisen zu unterstützen. Digitalisierung ermöglicht es gute und sinnvolle Initiativen einfach, jederzeit und kostengünstig verfügbar zu machen. Breitenwirkung erzielen wir nur, wenn wir möglichst viele Menschen für sinnvolle Verhaltensweisen gewinnen Stefan Novoszel, Head of Sustainable Software Solutions der Zühlke Group 5/5

Wien (OTS) - Das Thema Nachhaltigkeit ist im Top-Management angekommen. Es sorgt nicht nur für die Erhaltung unseres Lebensraumes, sondern auch für den langanhaltenden Unternehmenserfolg und wichtige Wettbewerbsvorteile. Innovation kann einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass Unternehmen nachhaltiger agieren und der Klimakatastrophe gegensteuern können. Daran arbeitet Innovationsdienstleister Zühlke herstellerunabhängig gemeinsam mit Hyperscalern wie AWS. Im Rahmen eines gemeinsamen Events unter dem Titel ‚The Key to Sustainability – mit Technologie nachhaltig Zukunft gestalten‘ wurden vergangene Woche die verschiedenen aktuelle Herausforderungen, aber auch und Lösungsansätze vorgestellt und diskutiert.

„ Die acht wärmsten Jahre weltweit waren die letzten acht Jahre. Wer glaubt noch daran, dass das Zufall ist? “ fragt Marcus Wadsak. Der Leiter der ORF-Wetterredaktion ist Gründungsmitglied von 'Climate without Borders' und veröffentlich regelmäßig Bücher zum Thema. In seiner Keynote hielt er einen eindringlichen Appell zur Dringlichkeit des Klimaschutzes und bot wertvolle Einblicke und Lösungsstrategien.

Nachhaltigkeit als kritischer Erfolgsfaktor

Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen sind das Entscheidungskriterium über deren zukünftige Wirtschaftlichkeit. Nachhaltige Produkte, Services und Geschäftsmodelle schaffen Alleinstellungsmerkmale und Zukunftssicherheit für Unternehmen. Was können Unternehmen tun, um verantwortungsvoll mit unserer Umwelt umzugehen und gleichzeitig auch wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen, also eine Win-Win Situation? Dazu gilt es oftmals direkt am Kern des eigenen Geschäftsmodells ansetzen. Digitale Lösungen sind ein wichtiges Werkzeug, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Daten und digitale Prozesse können dabei helfen, Potenziale zu erkennen und umzusetzen, aber Technologie und eine schlichte »Übersetzung« zuvor analoger Prozesse in digitale reicht noch nicht, um das Unternehmen nachhaltig aufzustellen.

„ Digitale Lösungen sind wichtige Werkzeuge, um gesetzte Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, bedürfen aber auch des richtigen Einsatzes und setzen kritisches Hinterfragen bestehender Prozesse und Geschäftsmodelle voraus. Gerade IT kann ein toller Enabler sein, Technologie allein kann uns aber nicht retten. Es braucht die richtige Strategie, um tatsächlich nachhaltig zu agieren und gleichzeitig handfesten Mehrwert zu schaffen – und zwar für Wirtschaft und Umwelt “, betont Stefan Novoszel, Head of Sustainable Software Solutions der Zühlke Group.

Cloud als Gamechanger

Cloud Computing kann eine bessere gemeinsame Nutzung von Ressourcen ermöglichen und damit wesentlich mithelfen den CO2-Fußabdruck zu verringern. Laufen Rechenprozesse in der Cloud optimal ab, so kann man gut mehr als fünf Mal energieeffizienter arbeiten, im Vergleich zu durchschnittlichen europäischen Rechenzentren. Auch bei AWS ist Nachhaltigkeit ein ganz wesentliches Geschäftsthema.

“ Der neue Well Architected Sustainability Pillar für Nachhaltigkeit hilft Unternehmen ihre Architektur zu optimieren “, sagt Thomas Blood. Er ist Lead Digital Innovation EMEA bei AWS. „ Zum Beispiel beginnt die Frage nach dem CO2-Ausstoß bereits mit der Wahl der Programmiersprache “. Das weiß auch Stefan Novoszel. Gemeinsam mit seinem Team bei Zühlke hat er den Responsible Design Guide entwickelt, der dem Innovationsdienstleister als Kompass für sämtliche Projekte dient. Er beinhaltet unterschiedliche Dimensionen, die bei der Architektur und Umsetzung einer nachhaltigen Software beachtet werden müssen.

Eine echte Sustainability-Transformation kann nur gemeinsam gelingen

Die Entwicklung hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft ist eine Transformation, die die gesamte Organisation verändert. Sie bedarf des Commitments des ganzen Unternehmens. Aber auch die Gesellschaft und Politik sind gefordert. „ Digitale Prozesse im Endanwender-Bereich können dabei helfen sinnvolle Verhaltensweisen zu unterstützen. Digitalisierung ermöglicht es gute und sinnvolle Initiativen einfach, jederzeit und kostengünstig verfügbar zu machen. Breitenwirkung erzielen wir nur, wenn wir möglichst viele Menschen für sinnvolle Verhaltensweisen gewinnen “, so Novoszel. Es gilt: je langlebiger ein Produkt ist, z.B. durch einfache Weiterentwicklung, Bauteiltausch oder Reparatur, desto besser wirkt sich dies auf die CO2-Bilanz des Produkts aus. Der Übergang zur Kreislaufwirtschaft ist ein wesentlicher Schritt hin zu einem nachhaltigeren Wirtschaften. Dabei handelt es sich um ein zirkuläres Model, in welchem Ressourcen wieder verwendet und erneut für die Produktion verfügbar gemacht werden können.

Gemeinsam mit Technologiepartnern wie AWS unterstützt Zühlke die Kund:innen mit jahrelanger Erfahrung und Know-how von internationalen, multidisziplinären Expertenteams dabei ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Mehr Infos zum Thema nachhaltige Software-Lösungen und zum Responsible Design Guide finden Sie hier.



****

Über AWS:

Amazon Web Services (AWS) unterstützt österreichische Unternehmen bei der Umstellung auf Cloud-Technologien und bei der Weiterentwicklung ihres Geschäfts. Die Nutzung von Cloud-Technologien nimmt in allen Branchen und Segmenten zu. Zu unseren Neukunden zählen unter anderem: Erste Digital, Raiffeisen Bank International, Palmers, Runtastic, Global Rockstar, Österreichischer Rundfunkservice (ORS Group), Krone Multimedia GmbH, Frauscher Sensonic, Apilayer, Bikemap, Bitpanda, Celantur, Merkeleon, Platogo Interactive Entertainment GmbH, Trans Austria Gasleitung GmbH, Aurena und die Internationale Biathlon Union. Diese Unternehmen profitieren von mehr als 200 AWS-Services und unserem globalen Netzwerk mit 25 Regionen und 81 Verfügbarkeitszonen.

Zühlke – Empowering Ideas

Wir sind überzeugt, dass Innovationen und technologischer Fortschritt unsere Wirtschaft und Gesellschaft positiv verändern können. Gemeinsam mit unseren Kunden arbeiten wir tagtäglich an nachhaltigen Lösungen für die Zukunft. Zühlke ist ein weltweit tätiger Innovationsdienstleister. Wir kreieren neue Ideen und Geschäftsmodelle für unsere Kunden. Auf Basis neuester Technologien erschaffen und transformieren wir Dienstleistungen und Produkte – von der initialen Vision über die Entwicklung, die Produktion und die Auslieferung bis hin zum Betrieb. Mit einem Erfahrungsschatz aus mehr als 10 000 Projekten in der Software- und Produktentwicklung erarbeitet Zühlke gemeinsam mit den Kund:innen zukunftsfähige Lösungen in unterschiedlichsten Branchen. In Österreich liegt der Branchenfokus auf den Bereichen Industrie und Konsumgüter, Pharma und Banking.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Kristina Maria Brandstetter, MBA

Head of Marketing and Communications

MarCom.ZAT @ zuehlke.com