AVISO: 39. Verbandstag der Sozialistischen Jugend: „Wir sind die Zukunft und wir sind die Tat!“

Sozialistische Jugend Österreich stellt Weichenstellungen für die kommenden zwei Jahre

Wien (OTS) - Dieses Wochenende (28. – 29. Mai 2022) tritt in Graz das höchste und wichtigste bundesweite Gremium der Sozialistischen Jugend Österreich zusammen. Am Verbandstag werden nicht nur die Funktionen neu gewählt, sondern auch die inhaltliche Ausrichtung für die kommenden zwei Jahre beschlossen. Paul Stich, seit 2020 Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich, wird sich der Wiederwahl stellen. Insgesamt stehen 44 Anträge und Resolutionen zu den unterschiedlichsten Themen zur Diskussion.



Der Verbandstag findet unter Ausschluss der Medienöffentlichkeit statt, über das Wahlergebnis wird am Samstag eine Presseaussendung informieren.



Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Jakob Rennhofer

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at