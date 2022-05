FPÖ – Schnedlitz: Van der Bellen biedert sich bei seiner „4-Parteien-Fangruppe“ an!

Aussagen in Zeitungsinterviews offenbaren wahren inhaltlichen Schlingerkurs des Bundespräsidenten

Wien (OTS) - Jahrelang mied Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Medien – seit seiner Bekanntgabe, neuerlich für die Hofburg kandidieren zu wollen, ist diese Abstinenz plötzlich vorbei. „Wenn man die Aussagen Van der Bellens so liest, dann sieht man erst, wie negativ seine Wiederwahl für unser Land und seine Bürger wäre“, so heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz. Van der Bellen biete nämlich mit seiner Haltung zu den Themen Neutralität, EU-Armee und Staatsbürgerschaft einen gefährlichen Meinungs-Mix, der offenbar einzig und alleine dazu dienen soll, bei seiner „4-Parteien-Fangruppe“ – bestehend aus ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS – und deren Wählern Gutpunkte zu sammeln. Schnedlitz: „Dieser inhaltliche Schlingerkurs des Präsidenten ist aber für Österreich gefährlich.“

Ein österreichischer Bundespräsident müsse die Bundesverfassung als Leitlinie haben – Van der Bellen hingegen wolle derzeit offenbar über alle möglichen Dinge debattieren. „Er will über eine EU-Armee diskutieren, ebenso über die Neutralität – damit will er offenbar Stimmen im Lager von ÖVP und NEOS sammeln. Andererseits plädiert er für das Senken der Hürden, um die österreichische Staatsbürgerschaft zu erlangen – das soll offenbar im Lager von SPÖ- und Grün-Wählern Punkte bringen. Diese ‚Flexibilität a la‘ Van der Bellen‘ ist aber genau das Gegenteil von dem, was unser Land braucht. Als Gegengewicht zur schwarz-grünen Bundesregierung bedarf es eines Bundespräsidenten, der Rückgrat und Haltung zeigt. Die FPÖ wird eine Persönlichkeit in das Rennen um das Amt des Bundespräsidenten schicken, die diese Eigenschaften besitzt“, versprach der FPÖ-Generalsekretär.

