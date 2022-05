Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 27.5.: „Viel Geld, viel Sorge“

Wien (OTS) - Italien und die Milliarden aus dem EU-Wiederaufbauprogramm sind Thema des von Cornelia Vospernik gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 27. Mai um 9.42 Uhr in Ö1.

Italien wurde von der EU-Kommission kürzlich wieder einmal zur Haushaltsdisziplin aufgefordert, gleichzeitig aber auch ermahnt, die Milliarden aus dem Recovery Fund zu nützen. Das ist das große Konjunkturpaket der EU, das im Zuge der Corona-Pandemie geschnürt wurde. Auf rund 200 Milliarden Euro kann Italien zugreifen. Die Ausschüttung ist allerdings an Reformen gebunden. Und da spießt es sich in Italien gerade bei der geforderten Reform des Wettbewerbsgesetzes. Die ersten Gelder hat Italien jedenfalls nicht voll ausgeschöpft, und man braucht auch einiges an Expertise, um die damit verbundene Bürokratie zu bewältigen. ORF-Italien-Korrespondentin Cornelia Vospernik berichtet über die Hürden am Weg zu den EU-Milliarden.

