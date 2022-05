Aufschwung für den Augustin mit Pro-Bono-Kampagne von P&B

Mit auffälligen Sujets und einem neuen Vertriebsweg unterstützt P&B Agentur für Kommunikation den Augustin.

Wien (OTS) - Die Straßenzeitung nennt sich aus gutem Grund das soziale Gewissen der Stadt. Durch die Pandemie sind die Umsätze stark zurückgegangen. “Das muss sich ändern. Wir haben deshalb keine Sekunde gezögert, den Augustin pro bono zu unterstützen”, sagt Stefanie Grubich, Managing Partnerin von P&B Agentur für Kommunikation.

Zusammen mit dem Augustin-Team hat P&B die Kampagne konzipiert und realisiert. Sie setzt an zwei Punkten an: Einerseits sollen Menschen so einfach wie möglich eine Ausgabe erwerben können, andererseits soll wieder stärker spürbar sein, welchen Beitrag die Zeitung für unsere Gesellschaft leistet.

Die erste Herausforderung löst der Augustin mit einer neuen Währung, der Gusti: Das sind Holzmünzen, die bei den Verkäufer*innen gegen eine Ausgabe eingetauscht werden können. “Wir freuen uns, dass das Augustin-Team gleich von unserer Idee begeistert war, die Gusti als zusätzlichen Vertriebsweg einzuführen. Jetzt gibt es endgültig keine Ausreden mehr”, so Art Directrice Dana Liv Bayomy.

Den gesellschaftlichen Mehrwert der Straßenzeitung unterstreicht die Kampagne mit Sujets mit prägnanten Sprüchen wie “Besser fürs Gehirn als eine Gratiszeitung”. Lisa Brauneder, Senior Consultant: “Der Augustin hat eine starke Stimme und eine klare Haltung. Wir wählten deshalb einen mutigen Zugang, der provoziert und klar macht, wofür der Augustin steht.”

Präsent wird die Kampagne vor allem auf den Online-Kanälen des Augustin sein, wo in den nächsten Wochen Einblicke in den Augustin-Alltag, Portraits von Verkäufer*innen und humorvolle Erinnerungen zum Zeitungskauf erscheinen.

Die Sujets und eine Visualisierung der Gusti finden Sie hier zum Download: https://we.tl/t-gNgbjkoLqS

Rückfragen & Kontakt:

Stefanie Grubich

+43 69910145590

grubich @ pbagentur.at