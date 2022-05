1,1 Millionen Euro für „Arbeitswelt 4.0 – Fit für Digitalisierung“

LR Eichtiger: Land NÖ unterstützt digitale Weiterbildung für Erwerbstätige im Rahmen der NÖ Bildungsförderung

St.Pölten (OTS) - Im Rahmen der NÖ Bildungsförderung unterstützt das Land Niederösterreich die digitale Weiterbildung. „Mit dem Bildungsprogramm ‚Arbeitswelt 4.0 – Fit für Digitalisierung‘ fördern wir den Aufbau und die Erweiterung von digitalen Kompetenzen für Erwerbstätige in Niederösterreich. Im Jahr 2021 hat sich die Anzahl der eingereichten Anträge in diesem Bildungsförderprogramm gegenüber dem Jahr 2020 verdoppelt. Im vergangenen Jahr wurden 592 Anträge bewilligt und die Fördersumme auf rund 1,1 Millionen Euro erhöht. Und auch heuer hält der Aufwärtstrend an: Im Zeitraum Jänner bis Mitte April 2022 wurden bereits 205 Anträge mit einer Gesamt-Fördersumme von rund 377.000 Euro bewilligt“, informiert Arbeitsmarkt-Landesrat Martin Eichtinger.

88% der Förderanträge für das Programm „Arbeitswelt 4.0 – Fit für Digitalisierung“ wurden von Frauen eingereicht. So hat sich auch Amina Suljicic als Förderwerberin aus der Handels- und Verkaufsbranche, wohnhaft in St. Pölten, im Herbst vergangenen Jahres zu einer digitalen Weiterbildung entschlossen und berichtet über ihre Motivation: „Spätestens seit der Pandemie haben viele Unternehmen die Wichtigkeit von Online-Präsenz für ihren Betrieb erkannt und versuchen diese verstärkt in die Unternehmensziele einzubinden. Dieser digitale Aufwärtstrend spornte mich an, mein Wissen in diesem Bereich zu vertiefen. Da ich mich zu dem Zeitpunkt in Karenz befand, wollte ich die Chance für eine Weiterbildung im Onlinebereich nutzen, um einerseits nach der Karenz auf dem neuesten Stand zu sein und andererseits mein Know-How aufzufrischen und zu erweitern. Nach ausführlicher Recherche habe ich mich dann für den Dipl. Lehrgang ‚Social Media Performance Experte/in‘ an der AMC Wirtschaftsakademie GmbH entschieden. Die angebotenen Kurse deckten sich mit meinen Interessensbereichen und ich kann somit das Erlernte gezielt im Unternehmen umsetzen.“ Nach Abschluss ihres zehnmonatigen Online-Lehrganges verfügt Frau Suljicic über fundiertes Wissen zu den neuesten Informations- und Kommunikationstechnologien und ist in der Lage, Social Media- und Online Marketing-Kampagnen sowie Web-Strategien eigenständig zu entwickeln.

Landesrat Eichtinger: „Wir freuen uns, dass die Unterstützung für Höherqualifizierungsmaßnahmen sehr gut angenommen wird. Die Menschen wissen, dass sich lebenslanges Lernen auszahlt und berufliche Weiterbildung die Beschäftigungschancen erhöht. Um den Zugang zur beruflichen Weiterbildung zu erleichtern, hat das Land NÖ die Bruttoeinkommensgrenze für die NÖ Bildungsförderung seit 1. Juli 2021 von 3.000,− auf 4.000,− Euro angehoben und dadurch den Kreis der bezugsberichtigten Personen erweitert.“

