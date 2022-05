Mit Puntigamer auf Du und Du: Brauerei und Biererlebnisprogramm 2022 gestartet

Unter dem Motto „von hier kommt unser Bier“ präsentiert Puntigamer mit über 40 öffentlichen Veranstaltungen in der Sommersaison Brauerei & Biererlebnisprogramm 2022

Linz/Graz (OTS) - Puntigamer ist seit jeher ein starker regionaler Partner der Grazer Gastronomie und Tourismus. Anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums des Zusammenschlusses der Brauerei Reininghaus am Steinfeld mit dem Braustandort in Graz Puntigam im Jahr 1947 gibt es heuer ein abwechslungsreiches Erlebnisprogramm, bei dem neben dem Brauhandwerk, die Verwendung von heimischen Rohstoffen sowie die Verbundenheit der Brauerei zur Stadt Graz und ihren Bürgern in einer abwechslungsreichen und geselligen Art und Weise vermittelt. Die Geschichte der „Brauer zu Puntigam“ wurde neu aufbereitet und zeitgemäß interpretiert.

Erlebnistouren, BierkulTour, Feierabendrunden und Galobierer: der Sommer wird bierig

„Was für a Gaudi“ - Nun ist es endlich soweit, perfekt zum Frühlingserwachen in den Gast- & Biergärten der Genusshauptstadt Graz starten die ersten Veranstaltungen der Puntigamer Brauerei. Von Mai bis Ende Oktober ist jeden Donnerstag im Monat was los. Ob Erlebnistouren direkt in der Brauerei Puntigam, die historische BierkulTour vom Würstelstand am Hauptplatz durch die Grazer Altstadt, die stimmungsvolle Feierabendrunde im Lendviertel (mit dem Besuch von zahlreichen Pubs und Beisl) oder die nostalgische Rundfahrt im Büssing „GVB“ 1960 zum Thalersee und die Mälzerei in Reininghaus ist bestimmt für jeden Geschmack etwas dabei. Heuer erstmals und an nur wenigen Terminen dreht der „Puntigamer Galobierer“ jeden ersten Samstag im Monat, mit den beiden Brauereipferde Max und Moritz seine Runden durch Graz.

Sämtliche Stadtführungen und Rundfahrten werden durch die GrazGuides betreut und geführt. Diese sorgen neben der Vermittlung der geschichtlichen Inhalte auch für die Präsentation der schönsten Plätze und Sehenswürdigkeiten in Graz. Als „bier“fekte Gastgeber stehen die Graz Guides zu sämtlichen Themen rund um die Brauerei Puntigam, den zahlreich zu verkostenden Bieren und die geschmackvolle Unterhaltung der Besucher und Gäste zur Seite.

Veranstaltungsdetails und Ticketbuchung

Folgende Veranstaltungen stehen für interessierte Einzelpersonen zur Verfügung:

PUNTIGAMER Brauereitour & Bierverkostung (Betriebsbesichtigung Erlebnis Wirtschaft)

16 Termine (jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat)

6 Termine (jeden 2. Donnerstag im Monat) – in Kooperation mit GrazGuides

12 Termine ( jeden 1. Samstag im Monat) – in Kooperation mit GrazGuides

Feierabendrunde Stadtführung mit Bierverkostung im Lendviertel

6 aktive (jeden 4. Donnerstag im Monat) – in Kooperation mit GrazGuides

Mit dem Oldtimerbus zu Grazer Biergenuss - Nostalgische Oldtimer-Busfahrt mit Bier Picknick

2 Termine (exklusiv nur 2 Termine/Ausfahrten in der Saison 2022) – in Kooperation mit GrazGuides

Für Individualgruppen können noch weitere bierige Erlebnisse gebucht werden:

Brauerei Tour „Erlebnis Wirtschaft“

Puntigamer Bierseminar: Weil Wissen den Genuss steigert.

Weil Wissen den Genuss steigert. Verkostungs­stund': Rundgang im Sudhaus mit Verkostung

Rundgang im Sudhaus mit Verkostung Fasslanstich als Highlight für Feiern und Feste

Weitere Details und Links zur jeweiligen Ticket-Buchung gibt es im beigestellten PDF.

Über Puntigamer

Jahr für Jahr werden in der Brauerei Puntigam insgesamt rund eine Million Hektoliter Bier produziert – Puntigamer ist damit eine von Österreichs meistverkauften Biermarken. Ungezwungene Geselligkeit und echte Bierkultur stehen bei Puntigamer im Mittelpunkt. Puntigamer überzeugt mit dem Klassiker „Das bierige Bier“ und dem Premiumbier „Panther“, dem naturtrüben Puntigamer s’Zwickl, der limitierten Saisonspezialität Puntigamer Winterkönig und der alkoholfreien Sorte Puntigamer Pr0,0st.

