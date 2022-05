Hofladen Wiltschko und Samariterbund retten 4 Tonnen Erdäpfel für Sozialmarkt-Kund*innen

Wohlschmeckend, frisch, aber zu klein oder zu groß für den regulären Handel: Samariterbund Wien freut sich über gerettete Waren von Bauernhof aus dem Waldviertel.

Wien (OTS) - „Seit einigen Monaten verzeichnen wir einen deutlichen Anstieg an Sozialmarkt-Kundinnen und Kunden. Vor allem die Nachfrage nach frischem Obst und Gemüse ist sehr hoch. Gleichzeitig sind die Warenspenden aus dem Handel leicht rückläufig. Umso größer ist daher unsere Freude über die Spende von vier Tonnen Erdäpfeln vom Hofladen Wiltschko aus dem Waldviertel. Wir bedanken uns sehr herzlich für die großzügige Unterstützung bei Familie Wiltschko aus Groß Gerungs“, sagt Georg Jelenko, Projektleiter der Sozialmärkte des Samariterbund Wiens.

Die gespendeten Erdäpfel sind frisch und wohlschmeckend, jedoch entsprechen sie von der Größe her nicht den Vorgaben für den Verkauf im regulären Handel. In den Sozialmärkten finden sie nun reißenden Absatz, was Josef Wiltschko besonders freut. Denn neben der Tätigkeit als Landwirte arbeiten Stefan, Martin und Josef Wiltschko bereits seit einigen Jahren ehrenamtlich beim Samariterbund in Groß Gerungs.

„Durch unsere Tätigkeit bei der örtlichen Rettungsstelle sind wir auf die Sozialmärkte des Samariterbundes aufmerksam geworden. Über den Samariterbund Groß Gerungs wurde Kontakt zu Georg Jelenko aufgenommen, welcher die reibungslose und unkomplizierte Abholung der Erdäpfel organisierte.“

Die Landwirtschaft und der Hofladen der Familie Wiltschko in Groß Gerungs bieten Waldviertler Erdäpfel, Mohn, Freilandeier und vieles mehr. Neben den betriebseigenen Urprodukten werden auch daraus weiterverarbeitete Erzeugnisse verkauft.

„Wir retten genießbare Lebensmittel wo es nur geht und haben bereits viel Erfahrung mit Abholungen in und rund um Wien“, so Jelenko. Der Waren-Transport von vier Tonnen erforderte jedoch die Unterstützung eines Groß-LKWs, der von der Katastrophenhilfe des Samariterbundes zur Verfügung gestellten wurde.

„Unsere Logistik ist darauf ausgelegt, unkompliziert und schnell Waren abzuholen und an bedürftige Menschen weiterzugeben“, so Jelenko in Richtung Landwirt*innen, Sponsor*innen und andere Unterstützer*innen, die ihren Lebensmitteln eine zweite Chance geben möchten.

Der Samariterbund Wien setzt sich seit Jahren massiv gegen Lebensmittelverschwendung und für Ressourcenschonung ein. Jährlich werden durch die fünf Sozialmärkte des Samariterbund Wiens rund 1.000 Tonnen Lebensmittel vor dem Müll gerettet und an rund 20.000 Kund*innen weitergegeben.

