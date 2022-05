„Bewusst gesund“ informiert über Diagnose und Therapie von Endometriose

Am 28. Mai um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 28. Mai 2022, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Defekte Beatmungsgeräte

Viele Menschen mit Schlafapnoe, also Atemaussetzern während der Nachtruhe, brauchen ein Beatmungsgerät, das ihnen die ganze Nacht über einen Luftstrom in die Lunge bläst. Es ist eine Horrorvorstellung, dass sich in diesem Luftstrom gefährliche, giftige oder sogar krebserregende Substanzen befinden könnten. Genau damit aber sind jetzt Tausende Schlaf-Apnoe-Patientinnen und -Patienten nicht nur in Österreich konfrontiert. Bei einem Produkt kann sich Dämmschaum aus einem giftigen Ausgangsmaterial, der die Geräte leiser machen soll, zersetzen und als Partikel in den Atemstrom gelangen. „Bewusst gesund“ hat sich den medizinischen Hintergrund genau angesehen, Betroffene besucht und Fachleute zum potenziellen Risiko dieser defekten Beatmungsgeräte befragt. Gestaltung: Christian Kugler

Leben mit Stoma

Mehr als 12.000 Menschen leben in Österreich derzeit mit einem Stoma, einem künstlichen Darmausgang. Hierbei wird ein gesunder Abschnitt des Darms nach außen geleitet und dort mit der Bauchhaut vernäht. Dabei ist der künstliche Darmausgang für Betroffene oft eine sehr schwierige und persönliche Entscheidung. Meist machen Darmkrebs oder auch chronische Darmerkrankungen einen solchen Eingriff erforderlich. In seltenen Fällen kann ein Stoma aber auch aus anderen medizinischen Gründen notwendig sein. Wie im Fall von Rita Hofmeister – bei ihr war Endometriose, eine gynäkologische Vorerkrankung, die Ursache. Lange hat sich die Autorin und Yogalehrerin gegen das Stoma gewehrt. Seit zwei Jahren lebt die Wahlwienerin jetzt mit ihrem „Beutel am Bauch“ – und das ganz gut, wie sie selbst sagt. Gestaltung: Vroni Brix

Endometriose

In Österreich gibt es ca. 200.000 Frauen, die wie Rita Hofmeister von Endometriose betroffen sind. Dabei siedelt sich gebärmutterähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter z. B. an den Eierstöcken, der Blase aber auch am Darm an. Die Folge sind starke Schmerzen, vor allem während der Regel, sie können aber auch beim Geschlechtsverkehr oder Stuhlgang auftreten. Oftmals dauert es Jahre, bis die richtige Diagnose gestellt wird. Werden diese gutartigen Wucherungen nicht behandelt, können sie in Blase und Darm wachsen und so lebensbedrohliche Beschwerden verursachen. Über Diagnose und Therapie informiert Dr. Elisabeth Janschek.

Einlagern für mögliche Krisen

Ukrainekrieg, Pandemie und drohendes Blackout – in unsicheren Zeiten beginnen die Menschen zu hamstern. Waren am Beginn der Coronapandemie vor allem Klopapier und Nudeln sehr gefragt, wurden seit dem Ukrainekrieg vor allem Mehl und Sonnenblumenöl gekauft. Aber welche Lebensmittel sollte man am besten einlagern, um für Notfälle zumindest ein wenig gerüstet zu sein? „Bewusst gesund“ hat sich gemeinsam mit Ernährungsexpertin Andrea Ficala angesehen, zu welchen Nahrungsmitteln man am besten greift, damit der Körper im Falle des Falles möglichst viele Nährstoffe bekommt. Gestaltung: Christian Kugler

„Bewusst gesund“-Tipp: Umgang mit Impfnebenwirkungen

Die Diskussionen um mögliche Nebenwirkungen der Covid-Schutzimpfung reißen nicht ab. In Österreich gab es im vergangenen Jahr knapp 40.000 Meldungen von vermuteten Nebenwirkungen im zeitlichen Zusammenhang mit der COVID-19-Impfung. 370 Anträge auf Schadenersatz wurde eingereicht. Wohin man sich im Fall der Fälle wendet, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at