Universität für angewandte Kunst Wien: SHOW MODEKLASSE 2022 am 2. Juni 2022

Performance mit Live-Orchester - Internationale Jury - RONDO-Modepreis – Kurzfilm der Show

SHOW MODEKLASSE 2022 am Do, 2.6.2022 um 20 Uhr : Wenn nächste Woche die lang ersehnte Modeschau der Angewandten - SHOW MODEKLASSE 2022 - startet, geben nicht nur die Absolvent:innen und Student:innen ein kräftiges Lebenszeichen von sich, sondern auch jene Professorin, die der Abteilung seit 2020 vorsteht: Grace Wales Bonner. Die erste SHOW MODEKLASSE unter ihrer Leitung will die Entwürfe fokussiert in den Vordergrund stellen, indem diese an Models als lebendige Installationen inszeniert werden. Ein Live-Orchester und eine eigens konzipierte Choreografie verleihen der Performance zudem ihren individuellen und besonderen Charakter.

Internationale Diplomjury: Die heurigen Diplomand:innen - Fritz Hassler und Tina Lichtenstöger – zeigen im Rahmen der Show ihre Diplomkollektionen, mit denen sie ihr Studium an der Angewandten abschließen. Die international besetzte Expert:innenjury wird diese Abschlusskollektionen nicht nur bewerten, sondern ermöglichten den beiden Absolvent:innen auch ein ergänzendes Feedback und Beurteilung ihrer Arbeit aus internationaler Sicht. Die Mitglieder der Diplomjury 2022 sind Dan Thawley (Chefredakteur von A Magazine Curated By und creative consultant), Serge Carreira (Head of Emerging Brands Initiative, Fédération de la Haute Couture et de la Mode, Dozent an der Sciences-Po Paris), Alvise Bullo (Human Resources Manager bei Bottega Veneta) und Alban Adam (Communication and Marketing Manager bei 1017 ALYX 9SM).

RONDO-Modepreis 2022 powered by Saboteur: In diesem Jahr wird wieder der RONDO-Modepreis vergeben, der heuer erstmals vom Schmuck und Uhrenlabel Saboteur gesponsert wird. Das Preisgeld des RONDO-Modepreises beträgt Euro 3000,- und wird dem/der Designer:in im Laufe des Showabends übergeben. Der bzw. die vielversprechendste Designer:in wird somit nicht nur ausgezeichnet, sondern erhält durch das Preisgeld konkrete monetäre Anerkennung und Wertschätzung. Darüber hinaus darf sich der/die RONDO-Modepreis-Gewinner:in über die Veröffentlichung einer Fotostrecke im RONDO freuen.

Kurzfilm SHOW MODEKLASSE 2022: Die SHOW MODEKLASSE bietet den Studierenden aller Jahrgänge und Absolvent:innen die einzigartige Möglichkeit, ihre Kreationen in einem professionellen Rahmen zu inszenieren und zu präsentieren und fördert die Professionalisierung einer neuen Generation von Designer:innen. Die Modeklasse und die Show genießen national wie international eine hohe Reputation. Heuer wird während der Show zudem ein Kurzfilm gedreht, der im Rahmen des Angewandte Festival 2022 (28.6. bis 1.7.2022) Premiere feiern wird.

Zur Erinnerung: SHOW MODEKLASSE 2022 am Donnerstag, den 2. Juni 2022 um 20 Uhr im Atrium der Universität für angewandte Kunst Wien, 1030 Wien, Vordere Zollamtsstraße 7. Die Show beginnt um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr.

Online-Kartenverkauf: Karten für die Show Modeklasse 2022 sind bereits erhältlich: dieangewandte.at/modeklasse22_tickets. Der Preis für ein Ticket beträgt Euro 28,- im Vorverkauf (online only). Restkarten an der Abendkassa kosten Euro 35,-.

Falls Sie es noch nicht getan haben: Heute, Mittwoch, ist der letzte Tag für Ihre Presse-Akkreditierung, bitte per Mail an presse@uni-ak.ac.at.

