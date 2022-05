Bundesminister Polaschek gratuliert ERC-Preisträgern an Uni Wien, Med Uni Wien und IMBA zu Auszeichnung mit Proof of Concept Förderung

Wien (OTS) - Am Dienstag, 24.05.2022 hat der europäische Forschungsrat (European Research Council – ERC) die Ergebnisse der zweiten Ausschreibung für den Proof of Concept Grant bekannt gegeben. Der ERC Proof of Concept (PoC) Grant richtet sich an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die bereits einen ERC Grant eingeworben haben, um eine aus dem ERC-Projekt entstandene Idee auf ihr kommerzielles oder soziales Innovations-Potenzial überprüfen zu können. Hierzu wird den erfolgreichen Antragsstellenden eine Summe von 150.000 Euro für 18 Monate als Pauschalbetrag (lump sum) bereitgestellt.

Über eine solche weitere PoC-Förderung dürfen sich nun Tibor Harkany, Professor für molekulare Neurowissenschaften an der Medizinischen Universität Wien, Andrii Chumak, Professor für Nanomagnetik und Magnotik an der Universität Wien sowie Nicolas Rivron vom Institut für molekulare Biotechnologie GmbH (IMBA) freuen.

Bundesminister Polaschek gratuliert den erfolgreichen Antragsstellern zu dieser weiteren Auszeichnung: „Es ist bereits eine bemerkenswerte Leistung einen ERC-Grant einzuwerben. Darüber hinaus auch noch eine Proof of Concept-Förderung zu erhalten, ist ein weiterer Beleg für das außerordentliche Potential, das in der österreichischen Grundlagenforschung steckt. Damit wird wieder bestätigt: Neugier auf Neues zahlt sich aus. Diese Neugier treibt unsere Forscherinnen und Forscher in Österreich tagtäglich an und bringt uns neues Wissen und Innovationen. Ich gratuliere herzlich zu dieser beeindruckenden Leistung.“

Nachdem bereits im Februar insgesamt 166 Anträge bewilligt wurden, davon sieben von Forschenden an österreichischen Forschungseinrichtungen, wurden nun aus 96 Bewerbungen weitere 55 PoC Anträge von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bewilligt, die an Forschungseinrichtungen in insgesamt 16 verschiedenen Ländern forschen. Für alle PoC-Förderungen im Jahr 2022 steht dem ERC ein Gesamtbudget-Volumen von 50 Mio. Euro zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Ausschreibung der PoC Förderungen sind auf der Website des ERC verfügbar:

https://erc.europa.eu/news/first-round-recipients-2022-proof-concept-call-2-funding.

Unterstützung im Prozess der Antragsstellung sowie weiterführende Informationen zu den verschiedenen Förderlinien des ERC erhalten Forschende in Österreich von der FFG. Auch für die aktuellen ERC-Ausschreibungen bietet die FFG als Nationale Kontaktstelle (National Contact Point, NCP) ein breites Angebot, das unter anderem Informationsveranstaltungen, Interview Trainings und Feedback zu Projektanträgen inkludiert. Weitere Informationen hierzu sind verfügbar unter: https://www.ffg.at/europa/heu/erc.

Rückfragen & Kontakt:

BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Andreas Jilly

Pressesprecher

01 53120-5025

andreas.jilly @ bmbwf.gv.at