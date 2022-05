Kearney stärkt Beratungskompetenz im Bereich Transformation (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die globale Unternehmensberatung Kearney baut mit zwei neuen Associate Partnern ihre Beratungsexpertise im Bereich "Restructuring and Transformation" aus. Seit April verstärken Stefan Gödel und Kunal Chadha das Team in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

"In einer Zeit, in der sich so vieles im Wandel befindet, sind die Themen Restructuring und Transformation von wachsender Bedeutung. Sei es vor dem Hintergrund der weltweiten Pandemie oder dem Krieg in der Ukraine - die geopolitischen und wirtschaftlichen Auswirkungen erfordern, dass wir unser Team stärken, um unseren Klienten die bestmögliche Unterstützung geben, sich dem Wandel anzupassen. Mit Stefan Gödel und Kunal Chadha haben wir zwei Experten gefunden, die bestens für diese Herausforderung gerüstet sind", so Dr. Martin Eisenhut, Partner und Managing Director Kearney Deutschland, Österreich & Schweiz.

"Mit meinen bisherigen Führungspositionen bei Unternehmen und meiner Beratungserfahrung werde ich für unsere Klienten - insbesondere für Private Equity Portfoliounternehmen - passende Strategien finden, die in kurzer Zeit umsetzbar sind und nicht nur Ideen bleiben. Dabei reizt mich besonders das funktionsübergreifende Arbeiten, wenn ich mit den besten Expertinnen und Experten an einem Tisch sitze", so Kunal Chadha über seine Pläne bei Kearney.

Auch Stefan Gödel hat bereits eine genaue Vorstellung, was für ihn als Associate Partner bei Kearney wichtig sein wird: "Kearney steht für mich für tiefgreifende Kompetenz in Operations und bei Optimierungsprojekten - und ist damit die optimale Plattform für mich, um meine Stärken und Erfahrungen einzubringen. Meine Kernkompetenz sehe ich in der Vermittlung zwischen zwei grundverschiedenen Bereichen: Finanzen und Operations. Eine gute Grundlage, um große Transformationen zu begleiten, Finanzinvestoren bei der Wertsteigerung ihrer Portfolios zu beraten und mit Management und Unternehmensführung auf Augenhöhe zu agieren".

