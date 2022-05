AVISO: Pressegespräch zum Architekturwettbewerb im deutsch-österreichischen Grenzraum

Mehrjähriges EU-Projekt bietet zum Abschluss statistische Auswertungen und Vergleiche zu Architekturwettbewerben

Wien (OTS) - Termin: 31.05.2022 um 13:30 Uhr, online



Gesprächspartner:

Architekt Daniel Fügenschuh, Vizepräsident der Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen

Stadtplaner und Landschaftsarchitekt Franz Damm, Vizepräsident der Bayerischen Architektenkammer

Das im Jahr 2019 im Rahmen des Interreg Programms Österreich-Bayern gestartete EU-geförderte Projekt „Grenzüberschreitendes Kompetenznetzwerk Architekturwettbewerbe“ findet am 02.06.2022 mit einer Veranstaltung in Salzburg seinen Abschluss. In den vergangenen zweieinhalb Jahren etablierte sich trotz pandemiebedingter Einschränkungen ein intensiver, grenzüberschreitender Austausch zwischen den Mitgliedern der hochkarätig besetzten Steuerungsgruppe des Projekts. Im Rahmen von Online-Netzwerktreffen erörterten und diskutierten ExpertInnen beidseits der Grenze mit Architekturschaffenden sowie VertreterInnen der Politik und AusloberInnen verschiedenste Aspekte des Themas Architekturwettbewerb.

Bei der Abschlussveranstaltung am 02.06.2022 in Salzburg (Online-Teilnahme am Vormittag möglich) werden nun die Ergebnisse präsentiert:

Auf Basis von 200 Begriffen wurde ein Tool programmiert, das die einfache, übersichtliche Gegenüberstellung der rechtlichen Situation in beiden Nachbarsländern ermöglicht, ergänzt durch Kommentare der Berufsvertretungen.

Erstmalig erfolgte auch eine detaillierte Auswertung der Herkunft von Wettbewerbs-TeilnehmerInnen im österreichisch-bayerischen Grenzraum. Da hier die Wahrnehmung oft deutlich von den tatsächlichen Zahlen abweicht, steht ab dem 02.06.2022 eine statistische Online-Auswertung zur Verfügung, über die die TeilnehmerInnen nach Herkunft dargestellt werden können.

Grenzüberschreitend wurden wichtige Argumente für und rund um den Architekturwettbewerb gesammelt, die im Ende Juni erscheinenden Projekthandbuch nachzulesen sind. Einen Auszug finden Sie bei den untenstehenden Links.



Mit der Veranstaltung startet auch eine Postkarten-Kommunikationskampagne, um den Architekturwettbewerb im Bewusstsein und in der Diskussion zu halten.

Gerne laden wir Sie vor der Veranstaltung am 31.05.2022 um 13:30 Uhr zu einem Online-Pressegespräch mit dem Vizepräsidenten der Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen, Architekt Daniel Fügenschuh sowie dem Vizepräsidenten der Bayerischen Architektenkammer, Landschaftsarchitekt und Stadtplaner Franz Damm ein, um über das Interreg-Projekt, die Ergebnisse sowie die nächsten Schritte zu sprechen.

Wir freuen uns über Interesse und würden Sie um eine Rückmeldung bis zum 30. Mai 2022 an die Projektkoordinatorin Margit Friedrich (margit.friedrich @ arching.at) bitten.

Weitere Informationen:

Übersicht der Projekteckdaten und -beteiligten,

wesentliche Zahlen/ Daten/ Fakten aus dem Projekt,

Auszug Mitgliederbefragung - Herausforderungen und Hindernisse,

Einladungsplakat

Links:

Statements zum dritten Netzwerktreffen (Generalplanung zwischen Chance und Risiko?) folgen.



Rückfragen & Kontakt:

DI Margit FRIEDRICH

Projektkoordination



INTERREG Projekt AB271

Österreich - Bayern 2014-2020

Grenzüberschreitendes Kompetenznetzwerk

Architekturwettbewerbe



tel: +43 (0)660 1066 314

mail: margit.friedrich @ arching.at