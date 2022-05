ViennaUP’22: Born Global Academy Alumni pitchen am Demo Day vor 150 InvestorInnen

Höhepunkt des ersten Durchlaufs des neuen Internationalisierungsprogramms für österreichische Startups der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA (WKÖ)

Wien (OTS) - Die im Herbst 2021 gelaunchte Born Global Academy verfolgt in vier Programmphasen das Ziel, österreichische Scaleups an die Skalierung ihrer Geschäftsmodelle und an die Internationalisierung heranzuführen sowie konkrete Markteintritts- und Wachstumsschritte in vorher definierte Zielregionen zu setzen.

„Gemeinsam mit den bisher über 500 Teilnehmenden blicken wir zufrieden auf die vielseitigen Event-Highlights zurück; vom Fireside Chat über den International Bootcamp Day bis hin zum achtwöchigen Intensivprogramm Scaleup Globally“ freut sich Michael Otter, Leiter der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, angesichts der zahlreichen positiven Rückmeldungen zur neuen Initiative, österreichischen Startups den Weg in neue Märkte zu vereinfachen.

Am 30.05.2022 haben die Alumni des Scaleup Globally Programms am Demo Day im Rahmen der ViennaUp22 die Möglichkeit, vor einer Gruppe aus 160 Personen - bestehend aus nationalen und internationalen Investorinnen und Investoren, Business Angels, möglichen Geschäftspartnern sowie Corporates und KMUs, die an einer Zusammenarbeit interessiert sind - ihre Produkte oder Dienstleistungen zu pitchen.



Die teilnehmenden Startups beim Demo Day in der Wirtschaftskammer Österreich am 30.05.2022 sind:

Renate Schnutt, Head of Scaleups der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA und Initiatorin der Born Global Academy ist stolz auf den Outcome des Programms. „Das Engagement und Commitment der Teilnehmenden war ausgesprochen hoch. Jedes Scaleup holte sich individuellen, an die jeweiligen Bedürfnisse angepassten Input von erfahrenen Skalierungsexpertinnen – und experten. Ich bin mir sicher, dass sich dies in ihren Pitches am Demo Day zeigen wird.“ Weiters lässt Schnutt anklingen, wie es mit der Fortsetzung der Born Global Academy weitergehen wird. „Der Kick-off im November wird richtig global. Wir nutzen die großartige Atmosphäre des renommierten Web-Summits in Lissabon für den Startschuss ins zweite Academy Jahr.“ Programmdetails werden ab September auf bornaglobalacademy.at zu finden sein. (PWK219/MK)

Die Veranstaltung erfolgt im Rahmen der Internationalisierungsoffensive go-international, einer gemeinsamen Initiative des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und der Wirtschaftskammer Österreich.

weGrow International ist darauf spezialisiert Startups und Scaleups ein schnelles und nachhaltiges internationales Wachstum zu ermöglichen. Mit einem Netzwerk von 100+ SkalierungsexpertInnen weltweit hat weGrow bereits über 200 Expansionsprojekte abgewickelt.

Co-Initiatorin der Veranstaltung ist die WKO Startup-Initiative StartupNow der WKÖ Startup-Services.





