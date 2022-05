Spatenstich für den neuen Stadtpark Atzgersdorf

Neuer Wasserspielplatz, abwechslungsreiches Spiel- und Sportangebot und Baumpflanzungen!

Wien (OTS) - Der ehemalige Campingplatz Wien Süd wird zu einer Parkanlage umgestaltet. Nun ist es so weit: Der Startschuss für den neuen Stadtpark Atzgersdorf mit einer Größe von rund 27.000 m² in Wien Liesing ist gefallen. Zu den Highlights werden ein neuer Wasserspielplatz, ein abwechslungsreiches Spiel- und Sportangebot sowie Baumneupflanzungen zählen.

„Dass es gelungen ist, diesen ehemaligen Campingplatz zu einer Parkanlage umgestalten zu lassen, ist enorm wichtig. Parks wie diese leisten einen vielleicht unscheinbaren, aber sehr wesentlichen Beitrag zur Klimaanpassung in der Stadt. Die Sommer werden immer heißer, deshalb schaffen wir in ganz Wien aktiv neuen Grünraum für alle. Die Wiener Stadtgärten errichten bis 2025 allein 400.000 Quadratmeter an neuen Grünflächen. Jede neue Parkanlage bekommt Cooling-Maßnahmen, damit sich wirklich alle Wiener*innen auch im Sommer im Freien erholen können. Unser klares Ziel ist es, öffentliche Grünräume auszubauen - und zwar in unmittelbarer Nähe zum eigenen Wohnort“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Der östliche Teil des neuen Parks entlang der Liesing ist in der Verwaltung der MA 45 – Wiener Gewässer. „Dort gestalten wir auf rund 750 m2 einen großen Wasserspielplatz mit Wasserlauf – ganz nach unserem Motto, die Stadt grüner, kühler und klimafit zu machen. Ich freue mich sehr über dieses gemeinsame Projekt, das ein echtes Freizeitparadies im Grätzl wird! Gerade an Hitzetagen ist es wichtig, für Abkühlung zu sorgen und Kinder können hier künftig kostenlos ausgiebigen Wasserspass genießen! Derzeit findet ja auch eine Renaturierung des Liesingbachs statt, vom Park wird es dann in Zukunft einen direkten Zugang zu diesem Naturjuwel geben“, so Planungsstadträtin Ulli Sima.

„Ich freue mich sehr, dass so viele Liesingerinnen und Liesinger ihre Ideen für den Stadtpark Atzgersdorf bei der Gebietsbetreuung Stadterneuerung eingebracht haben – und dass ein Großteil der Wünsche umgesetzt wird! Rund um den neuen Park entsteht ein Stadtteil mit leistbaren und geförderten Wohnungen. Für das wachsende Grätzl ist der neue Freiraum für Erholung besonders wertvoll“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

„Ich bin begeistert, dass es bei der Planung des neuen Stadtpark Atzgersdorf gelungen ist, auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Parknutzer*innen konkret einzugehen: Vor allem die Kombination aus dem breiten Spiel- und Sportangebot für Kinder und den Trainingsmöglichkeiten für Erwachsene wird sich bestimmt großer Beliebtheit erfreuen!“, so Bezirksvorsteher Gerald Bischof.

Neuer Wasserspielplatz

Zeit für Abkühlung an heißen Sommertagen? Für Pritscheln und Plantschen gibt es schon bald genügend Platz auf einem neuen Wasserspielplatz im Stadtpark Atzgersdorf! Das rund 750 m2 große Areal umfasst verschiedene Wasserspielmöglichkeiten. Unter anderem ist ein Wasserlauf geplant. Mithilfe von Keilen kann das laufende Wasser spielerisch aufgestaut und umgeleitet werden. Der kleine Bach mündet in einer großen Sand-Matsch-Zone. Baumstämme, Holzdecks und insgesamt sechs Tisch-Bank-Kombinationen dienen als Sitzgelegenheiten an der Sonne.

Bunte Pflanzenwelt: Neue Bäume, Stauden- und Wildsträucher

Im Zuge der Umbauarbeiten werden neue Bäume gepflanzt. Besonders beeindruckend ist der Altbaumbestand: Rund 300 Bäume werden erhalten und schonend in das neue Parkkonzept integriert.

Vor allem die Außengrenzen des neuen Parkgeländes werden von Wildsträuchern und unterschiedlichen Fliederarten dominiert. Einen besonders bunten Blickfang auf den Wiesenflächen sollen Staudeninseln – sogenannte „Hochstaudensäume“ – darstellen, bepflanzt mit Glockenblumen, Nachtviolen, Weidenröschen und Königskerzen. Eine weitere Besonderheit: Für schonende Entwässerung wird im Stadtpark Atzgersdorf eine wechselfeuchte Versickerungsmulde angelegt, welche gleichzeitig als reichhaltiger Lebensraum für Flora und Fauna dient.

Vielfältiges Spielangebot

Für die Kleinsten wird man im Stadtpark Atzgersdorf einen eigenen Kleinkinderspielbereich finden, der Wipptiere, Schaukeln und eine eigene Sandkiste umfasst. Ein weiterer Spielplatz bietet genügend Raum zum Tollen: Für die etwas älteren Kinder gibt es hier schon bald eine aufregende Balancier- und Kletteranlage zu entdecken! Auch für Entspannungspausen ist gesorgt, denn großzügige Rasenflächen mit Hängematten rund um die Spielbereiche laden zu einer Rast oder einem Nickerchen im Grünen ein. Für Erfrischung mit Wiener Quellwasser werden zwei Trinkbrunnen errichtet.

Zeit für Training an der frischen Luft

Für die ältere Generation wird es ebenfalls nicht an Trainingsangeboten fehlen: So wird im Stadtpark Atzgersdorf ein eigener Motorikbereich mit Rad- und Armtrainer sowie Balance-Elementen entstehen - der perfekte Ort für ambitioniertes Konditionstraining. Hinzu kommt eine Calisthenics-Anlage mit Reckstangen in unterschiedlichen Höhen, Barren, einer Sprossenwand sowie einer Klimmzugleiter. Zudem werden zwei Steher installiert, die als Slacklinebefestigungen genützt werden können. Ein Volleyballnetz steht für Matches zur Verfügung. Abgerundet wird das sportliche Angebot durch zwei Tischtennistische.

Umgestaltung durch Beteiligungsverfahren

Bei jedem Park den wir schaffen oder umgestalten, werden Bürgerinnen und Bürger miteinbezogen. Im Sommer 2020 organisierte und begleitete das Team der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) eine Bürger*innenbeteiligung, bei der 750 Anregungen und Ideen von Liesingerinnen und Liesinger für den neuen Stadtpark Atzgersdorf gesammelt wurden.



