Stadt Wien – Kindergärten: 125 neue Plätze in Wien-Floridsdorf

Wien (OTS) - 65 Kinder starteten im März 2022 im neuen städtischen Kindergarten in Wien-Floridsdorf in ein spannendes Bildungsjahr. Bereits im September wird das Platzangebot erweitert und der Standort bietet dann im Vollbetrieb Platz für 125 Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren.

Die Nachfrage nach qualitätsvollen elementaren Bildungsplätzen ist in Wien ungebrochen hoch. Deshalb erweitert die Stadt laufend das Angebot an Kindergartenplätzen im städtischen Bereich und fördert ebenso den Ausbau privater Kindergartenplätze.

Heute besuchten Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr, Bezirksvorsteher Georg Papai und die Abteilungsleiterin der Stadt Wien – Kindergärten Daniela Cochlár die moderne Bildungseinrichtung in der Leopoldine-Padaurek-Straße 13 und zeigten sich hinsichtlich der großen und hellen Räumlichkeiten sehr erfreut. Ein großer Garten rundet das Angebot vor Ort ab. Der Neubau bietet den Jüngsten eine entwicklungsfördernde Umgebung, in der sie spielen, handeln und lernen können.

„Der Kindergarten ist die erste und zugleich wichtigste Bildungseinrichtung im Leben eines jungen Menschen und daher legen wir als Wiener Stadtregierung bewusst einen Schwerpunkt, neue Kindergärten zu erbauen, um so das Bildungsangebot für die Wiener Familien weiter zu verbessern. Der neue Standort in Floridsdorf wird mit seiner modernen Ausstattung und dem großzügigen Raumangebot den 125 Kindern, die hier in den Kindergarten gehen werden, gleichsam ein Platz zum Lernen und Wohlfühlen sein!“, sagt Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.

„Dieser besonders schöne, neu errichtete Kindergarten ist in Floridsdorf sehr willkommen und macht unseren Bezirk für junge Familien noch attraktiver“, freut sich Bezirksvorsteher Georg Papai.

„Ich bin außerordentlich stolz auf die großartige Arbeit der Wiener Kindergarten-Teams und danke jeder Einzelnen und jedem Einzelnen. Die Mitarbeiter*innen stellen mit großem Engagement und höchster fachlicher Kompetenz sicher, dass der Kindergarten eine wertvolle Bildungseinrichtung und ein verlässlicher Ort für Kinder und ihre Familien ist“, betont Daniela Cochlár, Abteilungsleiterin der Stadt Wien – Kindergärten abschließend.





