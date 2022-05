Bezirksmuseum 6: Kompositionen von Dieter Kaufmann

Infos zum Konzert am 29. Mai: bm1060@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Der Verein „MusikTheater K&K“ veranstaltet einen Musik-Abend mit dem Titel „Kompositionen von Dieter Kaufmann“: Am Sonntag, 29. Mai, gastieren im Bezirksmuseum Mariahilf (6., Mollardgasse 8, Mezzanin) die Sopranistin Elisabeth Sykora und das Ensemble „Szabo-Quartett“. Das Konzert fängt um 19.00 Uhr an. Dargeboten werden Stücke des Tondichters Dieter Kaufmann, darunter „Etüden für eine bessere Welt“, „Unbegleitete Flucht und Rückkehr“, „Aus dem Bild gestiegen“ und „Ich sitze am Ufer der Tage“. Das Kultur-Angebot wird vom Bezirk unterstützt. Der Eintritt ist frei. Auskünfte gibt der ehrenamtliche Leiter des Museums, Erich Dimitz, per E-Mail: bm1060@bezirksmuseum.at.

Ferner sind die freiwillig tätigen Bezirkshistoriker*innen am Donnerstag (10.00 Uhr bis 12.00 Uhr) und am Sonntag (11.00 bis 13.00 Uhr) unter der Telefonnummer 586 78 68 erreichbar. Das Publikum hört an dem Abend reizvolle melodiöse Werke wie „Zur Lage“, „Das Glück“, „Schach-Figuren“ und „Umarmungen“. Besucher*innen werden um Beachtung der aktuellen Corona-Bestimmungen ersucht. Detaillierte Informationen über den Tonsetzer Dieter Kaufmann und den Verein „MusikTheater K&K“ sind im Internet zu finden: www.facebook.com/KaufmannKoenig/.

